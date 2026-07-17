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Pampa Energía avanzará con la construcción de una planta de urea en Bahía Blanca, en la que invertirá u$s 2700 millones.

Según la compañía, se trata de la más “grande de la región” y una de las más grandes del mundo.

Pampa Energía avanzará con la construcción de una planta de urea en Bahía Blanca, en la que invertirá u$s 2700 millones.

Pampa había presentado una solicitud de RIGI para esta obra. Aunque aún no hubo algún anuncio oficial en ese sentido, la compañía decidió avanzar.

“Es la decisión de inversión más importante en la historia de Pampa y la más grande que emprendemos en años. La Argentina depende de fertilizantes que llegan desde miles de kilómetros de distancia , desde regiones con alta inestabilidad geopolítica. Con esta planta, el país tendrá su propio abastecimiento de urea, más previsible y competitivo, y podrá exportar a la región y al mundo”, señaló Marcelo Mindlin.

La obra “permitirá generar divisas, conquistar nuevos mercados y conectar el gas de Vaca Muerta con uno de los sectores más importantes de la economía argentina, como es el campo”, añadió.

El aumento del precio de la urea suele ser una complicación para los productores agropecuarios. Es un producto que se importa y cuya suba puede afectar a la inflación.

Una mayor producción local podría aliviar esa situación. Y podría darle más previsibilidad al campo.

“La obra demandará más de 3500 empleos directos y miles de puestos de trabajo indirectos. Una vez en operación, la planta generará alrededor de 300 empleos permanentes”, informó la compañía en un comunicado.

La construcción de una planta de producción de urea granulada en Bahía Blanca, tiene previsto llegar a 2,1 millones de toneladas de urea en 2029.

“Será el comienzo de un nuevo negocio para Pampa Energía y abrirá una nueva fuente de generación de divisas para el país, con un aporte estimado de alrededor de u$s 1000 millones anuales entre sustitución de importaciones y exportaciones", detallaron.

Damián Mindlin, Ricardo Torres, Marcelo Mindlin y Gustavo Mariani. Socios fundadores de Pampa Energía. Menardo Photography

La producción tendrá como principal mercado de exportación a Brasil, que importa entre 7 y 8 millones de toneladas de urea por año.

El plazo de ejecución estimado es de tres años y medio. Durante la etapa de construcción demandará más de 3.500 puestos directos en su pico de obra, además de miles de empleos indirectos asociados a la cadena de valor.

También se construirá una planta de desalinización para abastecer de agua a la operación, junto con nueva infraestructura portuaria.

Reemplazo

Pampa espera poder monetizar el gas de Vaca Muerta y aumentar la producción más allá de la demanda local.

“En lugar de exportarlo como materia prima, con esta planta, Pampa sumará valor agregado al gas natural, reducirá la dependencia del país de proveedores externos y generará una nueva fuente de divisas”, describió la empresa a su proyecto.

Los granos de urea se transportan, en su mayoría, en barco

El proyecto estará a cargo de Tecnimont, parte de la Business Unit E&C Solutions de MAIRE, y SACDE. Tecnimont cuenta con una trayectoria en el sector de fertilizantes, habiendo completado más de 100 plantas de amoníaco y más de 75 plantas de urea en todo el mundo.

Alessandro Bernini, CEO de MAIRE, comentó: “Esta adjudicación marca nuestra entrada en Argentina, diversificando aún más nuestra presencia geográfica, y pone de relieve nuestra capacidad de integrar las reconocidas capacidades de ejecución de proyectos de Tecnimont con el portafolio tecnológico de Nextchem para desarrollar proyectos industriales de gran escala en todo el mundo”.