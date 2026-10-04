El bienestar digital es un concepto emergente que busca equilibrar el uso de las tecnologías y plataformas de entretenimiento, particularmente en el ámbito de los juegos y las apuestas online. Con un crecimiento exponencial de estas actividades en la era digital, es fundamental desarrollar herramientas que promuevan una experiencia saludable y consciente, evitando comportamientos adictivos que pueden afectar la salud mental y física de los usuarios.

El juego responsable se basa en la idea de que la diversión y el entretenimiento deben desarrollarse en un marco de moderación. Para lograrlo, se utilizan diversas herramientas como los límites de tiempo y depósito, que permiten a los jugadores establecer restricciones sobre cuánto y cuánto tiempo pueden jugar. Esto ayuda a evitar el riesgo de que el juego se convierta en un problema, lo que favorece un equilibrio adecuado.

Las herramientas esenciales para el bienestar digital en apuestas

Un recurso cada vez más utilizado en plataformas de apuestas es el Reality Check, que recuerda a los apostadores hacer pausas en sus sesiones de juego. Esta función les permite hacer una pausa y reflexionar sobre su actividad, evitando perder la noción del tiempo. También es importante contar con pruebas de autoevaluación que ayuden a los usuarios a analizar sus hábitos de juego, identificando comportamientos que podrían ser perjudiciales.

En este contexto, Betsson informa que opera mediante un sitio con dominio .bet.ar destinado exclusivamente a mayores de 18 años. La plataforma ofrece medidas como límites de tiempo y depósito, además de un sistema de autoexclusión para restringir temporalmente el acceso a las apuestas. La disponibilidad, los plazos y las condiciones de estas herramientas deben consultarse en los canales oficiales del operador y de la autoridad regulatoria correspondiente.

Cómo promover el juego responsable entre quienes apuestan

La autoexclusión es una herramienta crucial para quienes consideren que necesitan un descanso prolongado. Además, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Buenos Aires respalda este tipo de medidas, y ofrece un servicio gratuito de autoexclusión para quienes quieran alejarse de los juegos de azar. Este tipo de iniciativas son esenciales para mantener la salud mental y favorecer un entorno de juego más sano.

Por otro lado, el juego responsable no solo implica el manejo del tiempo sino también la educación del usuario. Betsson, por ejemplo, busca promover este enfoque por medio de campañas informativas y del uso de herramientas que ayuden a los apostadores a tomar decisiones más conscientes. El objetivo es que la experiencia de jugar sea disfrutable sin comprometer el bienestar personal.

Antes de terminar, vale aclarar que las apuestas deben ser siempre una actividad recreativa. Si el juego deja de ser una elección controlada, es importante pedir ayuda profesional. En CABA, la línea de orientación de LOTBA atiende en el 0800-666-6006 y también está disponible la Línea 108. Pedir acompañamiento a tiempo es un paso importante para cuidar la salud y el bienestar personal. Las apuestas están permitidas únicamente para mayores de 18 años. Se recomienda jugar de manera responsable.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.