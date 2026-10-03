Argentina lanzará antes de fin de año un programa que ofrece la ciudadanía a cambio de inversiones, mientras el gobierno de derecha de Javier Milei busca nuevas fuentes de dinero para saldar las abultadas deudas del país.

Los postulantes deberán realizar una donación no reembolsable de u$s 350.000 al Tesoro argentino o comprar un bono del gobierno cupón cero por u$s 800.000, informó el viernes el Ministerio de Economía, que agregó que el programa estará “operativo” durante el cuarto trimestre de 2026 .

“Hoy la Argentina abre sus brazos a los muchos ciudadanos del mundo que quieren invertir, desarrollar y profundizar nuestro camino”, dijo el viernes el ministro del Interior, Diego Santilli, al anunciar el programa en un evento de inversiones argentinas en París.

La medida incorpora a la Argentina a un pequeño club de países —la mayoría de ellos mucho más chicos que la nación sudamericana de 46 millones de habitantes— que compiten por vender los llamados “pasaportes dorados” a una élite internacional.

En los últimos años, la expansión de los programas de ciudadanía por inversión en el Caribe y el Pacífico Sur recibió críticas de activistas por la transparencia, por abrir la puerta a la corrupción y a riesgos de seguridad. El máximo tribunal de la UE declaró ilegal el programa de Malta el año pasado y prohibió la práctica dentro del bloque.

Argentina —que sigue sin acceso a los mercados internacionales de capitales tras una reestructuración de deuda en 2020— buscó diversas alternativas para conseguir dólares con los cuales afrontar pagos de deuda en dólares por u$s 29.000 millones que vencen de acá a fines de 2027.

Un consorcio de consultoras que asesora al gobierno estimó que el programa podría generar alrededor de u$s 2.500 millones en los próximos cinco años.

Los postulantes deberán realizar una donación no reembolsable de u$s 350.000 al Tesoro argentino o comprar un bono del gobierno cupón cero por u$s 800.000. Fuente: Shutterstock.

Armand Arton, director ejecutivo de Arton Capital, una de las consultoras, afirmó que la Argentina —cuyo pasaporte permite viajar sin visa a más de 160 países— resultaría más atractiva que la mayoría de las pequeñas naciones insulares que ofrecen opciones de ciudadanía inmediata.

“Tener un país del G20, con el tamaño y las oportunidades que representa, creo que es una propuesta muy distinta de lo que hay en el mercado”, dijo.

El Ministerio de Economía argentino señaló que los postulantes se enfrentarán a una “evaluación rigurosa, diseñada para preservar la seguridad nacional, la integridad del sistema financiero y el prestigio internacional de la ciudadanía argentina”.

Sin embargo, el programa, que no fue debatido en el Congreso, podría quedar en la mira de la oposición a medida que la Argentina se acerca a las elecciones presidenciales del año próximo, dijo Arton.

“Los programas siempre se convierten en una pelota política en cualquier elección y esperamos que en el próximo año produzcamos los resultados necesarios para que el gobierno pueda defender su postura”.