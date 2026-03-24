Finalmente, tras meses de negociación, se concretó la operación y el Grupo Arcor y Danone se quedaron con el 100 por ciento de Mastellone Hermanos, empresa dueña de La Serenísima. Ambas empresas adquirieron el 51% restante de la participación que ya tenían, porcentaje que estaba en manos de Mastellone y el fondo Dallpoint. Así Bagley Latinoamérica, la sociedad que Arcor y Danone crearon en 2005, pasará a controlar el 100% de la empresa láctea creada por Pascual Mastellone. “El nuevo joint venture estará enfocado principalmente en el mercado lácteo local y operará el negocio lácteo de Danone en Argentina, de Mastellone Hermanos y de Logística La Serenísima”, señalaron las empresas en un comunicado. De esta forma el joint venture lácteo será el encargado de unificar todos los productos que antes tenían Danone y La Serenísima en una sola compañía: quesos, dulce de leche, yogures, manteca, crema y postres. Hasta antes del cierre de la operación, Mastellone era dueña de la marca La Serenísima para cremas, leches y quesos; mientras Danone compró en los ’90 la etiqueta para yogures y postres y, además, le proveía a la láctea servicios de logística, a través de Logística La Serenísima. “Con esta operación, estamos muy satisfechos de llevar nuestra alianza de largo plazo con el grupo Arcor al siguiente nivel. Esta alianza refuerza nuestro compromiso con el mercado argentino y con América Latina. La combinación de nuestras capacidades creará una plataforma de crecimiento con mayores oportunidades para la innovación y la eficiencia operativa, junto con un mayor alcance. Se trata, en definitiva, de acercar marcas lácteas saludables y de calidad a más consumidores en Argentina, hoy y en el futuro”, expresó Antoine de Saint-Affrique, CEO de Danone. En tanto Alfredo Pagani, presidente de Grupo Arcor comentó: “Este joint venture lácteo con Danone permitirá apalancar la capacidad comercial, las operaciones, los procesos y las mejores prácticas de ambas empresas y acelerar el crecimiento, gracias a una estrategia unificada para el desarrollo de productos diferenciales. Para Grupo Arcor es un proyecto estratégico que ratifica nuestro compromiso con el país y complementa nuestra propuesta de valor en consumo masivo.” La operación que concluye ahora comenzó con negociaciones en abril de 2025, cuando Arcor y Danone dieron a conocer sus intenciones de quedarse con el 100 por ciento de La Serenísima. El problema, como en toda adquisición, el precio. Un mes después, Mastellone rechazó definitivamente la propuesta que hizo Arcor junto a Bagley Latinoamérica, joint ventures que la cordobesa tiene junto a Danone. Pero todo comenzó varios años antes. Desde inicios de este siglo, Mastellone estuvo bajo el control de Dallpoint, que tomó la mayoría de la empresa tras la reestructuración de su deuda financiera. En 2015, luego del fallecimiento de Pascual Mastellone (agosto de 2024), sus herederos firmaron con Arcor un acuerdo por el cual, gradualmente, la alimenticia de la familia Pagani adquirió participaciones en la láctea. El acuerdo establecía que, entre 2020 y 2025, Arcor y Bagley aumentarían su derecho de compra por hasta el 100% de las acciones y los votos. La última transacción había sido en 2020: u$s 20 millones, por el 0,7% que les permitió alcanzar su, hasta ahora, 48,68% en Mastellone. En total, y hasta esa operación, Arcor había pagado u$s 137,8 millones, según consta en el último balance anual del grupo cordobés.