Molinos Agro y Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) anunciaron un acuerdo para avanzar en la construcción y operación en conjunto de una nueva planta procesadora de soja en Timbúes, Santa Fe, que demandará una inversión superior a los u$s 500 millones.

El proyecto se desarrollará sobre un terreno propiedad de ACA y contempla la instalación de una línea de molienda de soja con una capacidad de procesamiento de 15.000 toneladas (tn) por día, además de infraestructura asociada para el almacenamiento de poroto, harina y aceite .

Según informó Molinos Agro a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la compañía ingresará al proyecto con una participación del 65%, mientras que ACA mantendrá el porcentaje restante. Esto implica que la empresa de la familia Perez Companc iniciará procesando alrededor de 10.000 tn, lo que la llevará a incrementar en un 50% su capacidad de procesamiento de soja . Actualmente cuenta con una capacidad instalada de 20.000 tn diarias en San Lorenzo.

“La capacidad de molienda de la empresa va a ser muy similar a la que hoy tiene Bunge en Timbúes, donde tiene la planta más grande del mundo con una capacidad de molienda de 32.500 toneladas diarias”, dijo la compañía a El Cronista.

Uno de los factores que impulsó la decisión -apuntó la firma- responde al anuncio por parte del Gobierno nacional de una baja progresiva de las retenciones a la soja y sus subproductos a partir de enero de 2027. También mencionó el aumento de la demanda internacional de la producción de proteínas de cerdo, pollos y pescados, así como de aceite para consumo doméstico y para la producción de biocombustibles renovables .

El acuerdo llevará a Molinos Agro a incrementar en un 50% su capacidad de procesamiento de soja

La compañía estima que la construcción demande tres años y represente la primera etapa de un “Master Plan”. Esto se debe a que, “si las condiciones económicas, financieras y agronómicas locales son favorables”, el terreno cuenta con una extensión suficiente para incorporar nuevas líneas de molienda, otro muelle sobre el río Paraná y mayor capacidad de almacenamiento .

“La prioridad de este proyecto conjunto radica en las sinergias económicas y operativas que implican la construcción de la nueva planta de procesamiento en un predio perteneciente a ACA, que ya cuenta con un puerto sobre el río Paraná, instalaciones de descarga de materia prima y disponibilidad de servicios centrales” , dijo la empresa.

La inversión se conoce luego de que Molinos Agro comunicara un plan de expansión por unos u$s 800 millones en la misma localidad, que comprende el desarrollo de un complejo portuario e industrial. De concretarse, “el emprendimiento constituirá el complejo de molienda de oleaginosas de mayor escala del mundo, con una rotación proyectada cercana a 1,2 millones de toneladas mensuales ”, estableció en aquel entonces.