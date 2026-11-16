La ONU reclama a las grandes tecnológicas que asuma los costes medioambientales de la IA.

La expansión de la inteligencia artificial comenzó a generar preocupación por sus consecuencias ambientales y el impacto que puede tener sobre los recursos energéticos. En ese contexto, desde la Cumbre del Clima COP31, el responsable de cambio climático de la ONU, Simon Stiell, advirtió sobre los riesgos asociados al crecimiento de esta tecnología y pidió que las empresas asuman las consecuencias de sus operaciones.

El funcionario puso el foco en el funcionamiento de los centros de datos, cuya demanda eléctrica y consumo de agua generan tensiones en distintas comunidades. Además, cuestionó que las grandes compañías trasladen esos costos a la población y reclamó mayor transparencia, responsabilidad ambiental y una distribución equitativa de los beneficios que promete la inteligencia artificial.

La ONU lanza su reclamo ante las grandes tecnológicas

El responsable de cambio climático de la ONU, Simon Stiell, advirtió este lunes desde la Cumbre del Clima (COP31) en Antalya (Turquía) de que la inteligencia artificial (IA) es un “arma de doble filo”, y reclamó a las grandes tecnológicas que asuman sus costes ambientales, en lugar de trasladar el impacto de los centros de datos a la ciudadanía.

El portavoz de la ONU puso el focto en el consumo eléctrico y de agua de los data centers. Fuente: Shutterstock Shutterstock

“Hemos llegado a un momento tecnológico de gran potencial y, a la vez, de gran peligro. La inteligencia artificial y otras tecnologías de vanguardia son un arma de doble filo”, dijo al inicio de su intervención en una mesa redonda de alto nivel sobre acción digital verde e IA, y añadió que la tarea que tienen por delante es “desafilar sus bordes peligrosos, afilar los catalizadores y poner estas tecnologías a trabajar de manera responsable”.

Admitió que no se puede pedir a la gente que “acepte facturas más altas, más contaminación que calienta el planeta y una desigualdad más profunda hoy, a cambio de promesas de un mañana mejor”, dado que los “beneficios de la IA deben superar sus crecientes costos. Y esos beneficios deben llegar a todos los países”.

Alerta por el impacto ambiental de los centros de datos

Stiell alertó de que la fuerte demanda de los centros de datos está tensionando los sistemas eléctricos, al tiempo que denunció que “algunos desarrolladores” recurran a “centrales de gas propias para sortear las limitaciones de la red eléctrica”, una práctica que, recordó, sigue sumando emisiones a la atmósfera.

Asimismo, subrayó que la “licencia para operar” de las empresas de IA “ya está sobre hielo fino” debido al rechazo social en comunidades preocupadas por el gasto de agua, el encarecimiento de la electricidad, el impacto ambiental y la propagación de desinformación que socava la ciencia.

Ante este escenario, instó a los directivos y consejos de administración del sector a alinear sus planes de inversión con el Acuerdo de París de la ONU, “la única forma de evitar una catástrofe económica y humana que aplastaría a todas las empresas de todos los sectores, incluidas las grandes tecnológicas”. Exigió, además, transparencia en el consumo de agua y energía y dar voz a las comunidades afectadas