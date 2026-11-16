A menos de un año de las elecciones que definirán quién será el Presidente en el próximo período, los argentinos se muestran a favor de avanzar en la concreción de alianzas en las principales fuerzas para la compulsa electoral.

Así lo revela la última entrega del Monitor del Humor Social y Político que D’Alessio/IROL Berensztein realiza de manera exclusiva para El Cronista.

La medición, que se llevó a cabo de manera online a fin de octubre entre 800 adultos de todo el país, ofreció señales sobre el futuro político que pretende el electorado pero también expresó un reflejo social de la retracción que sufre la economía en los últimos meses.

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