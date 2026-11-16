El mercado laboral formal volvió a entregar una señal preocupante que confirma la persistencia de su deterioro. El empleo asalariado registrado del sector privado cayó un 0,1% en agosto en la medición sin estacionalidad, lo que equivale a la pérdida de unos 7.573 puestos, después del retroceso del 0,2% anotado en julio.

Con ese resultado, la cantidad de trabajadores formales en relación de dependencia quedó en torno a los 6,10 millones, su nivel más bajo en más de cuatro años. Se trató, además, de la decimoquinta contracción mensual consecutiva, en una seguidilla que arrastra una pérdida acumulada cercana a los 274.000 empleos desde noviembre de 2023.

El cuadro, sin embargo, presentó un matiz que conviene destacar, porque el empleo registrado total logró estabilizarse. Esa medición más amplia creció un 0,1% en el mes, traccionada por el régimen del monotributo, que sumó alrededor de 19.000 inscripciones y puso fin a seis meses consecutivos de estancamiento.

La contracara de ese dato es que buena parte de quienes pierden un empleo asalariado formal tiende a reinsertarse bajo modalidades de menor calidad y estabilidad, de modo que la aparente mejora del agregado esconde un proceso de recomposición hacia ocupaciones más precarias.

En el frente de los ingresos, los salarios del sector privado registrado acompañaron de cerca la evolución de los precios, sin lograr una recuperación significativa.

El índice de remuneraciones avanzó un 1,9% en septiembre, prácticamente en línea con la inflación de ese mes. En el acumulado desde diciembre de 2025, los salarios crecieron un 22,7% frente a una inflación del 23,6%, mientras que en la comparación interanual la brecha se amplió, con remuneraciones que subieron un 31,2% contra precios que treparon un 33,4%.

El poder adquisitivo de los trabajadores formales, en definitiva, todavía no consigue recortar el terreno perdido.

El dato más sensible de la semana en materia social provino de la evolución del costo de la vida para los hogares de menores recursos.

La canasta básica alimentaria, que define la línea de indigencia, aumentó un 3,1% en el mes, mientras que la canasta básica total, que marca el umbral de pobreza, subió un 3,5%, ambas por encima de la inflación general.

En la comparación interanual, esas canastas acumularon alzas del 40% y del 39% respectivamente. Ese encarecimiento, al superar al promedio de los precios, ejerce una presión adicional sobre los indicadores de pobreza, en un contexto en el que los ingresos de los sectores más vulnerables ya venían golpeados.

El terreno monetario, en cambio, aportó señales algo más favorables, con una remonetización de la economía que se fue consolidando. La base monetaria creció un 1,1% mensual en términos reales y desestacionalizados, su tercer aumento consecutivo, lo que confirma que la economía continúa recuperando de manera gradual la cantidad de dinero en circulación que había perdido durante la etapa de mayor restricción. Esa recuperación resulta clave, porque constituye una de las vías por las cuales el financiamiento podría reactivarse y, con él, la demanda interna.

El poder adquisitivo de los trabajadores formales, en definitiva, todavía no consigue recortar el terreno perdido. ChatGPT

El crédito al sector privado acompañó esa tendencia y mostró una leve mejora. Los préstamos en pesos crecieron un 0,5% mensual en términos reales y desestacionalizados en octubre, con casi todas las líneas en terreno positivo. La excepción volvió a ser el financiamiento con tarjetas de crédito, que continuó rezagado, en un reflejo de la cautela que todavía exhiben los hogares a la hora de endeudarse para consumir. De todos modos, el repunte del crédito, aun siendo modesto, apunta en la dirección correcta y resulta coherente con el proceso de remonetización en marcha.

En el plano internacional, la referencia más relevante llegó desde los Estados Unidos, donde la inflación volvió a ubicarse por encima de lo previsto. El índice de precios al consumidor subió un 0,4% en octubre, frente al 0,3% que esperaba el mercado, mientras que la medición núcleo avanzó un 0,3%, también por encima del 0,2% anticipado. La tasa interanual no pudo calcularse debido a que los precios de octubre del año anterior no se habían relevado durante el cierre administrativo del gobierno. Ese dato, más firme de lo esperado, reforzó las expectativas de un endurecimiento monetario, ya que el mercado asigna una probabilidad cercana al 90% a una suba de la tasa de referencia en la reunión de diciembre.

Las reservas internacionales, por su parte, cerraron la semana prácticamente sin cambios de relevancia. El stock bruto en poder del Banco Central se ubicó en 49.594 millones de dólares, tras una leve disminución de apenas 48 millones respecto del viernes anterior. Esa variación mínima mantiene a las reservas en torno a los mismos niveles de las últimas semanas y preserva la posición de la autoridad monetaria sin sobresaltos en un contexto todavía cargado de interrogantes.

En resumen, los datos dejan una fotografía de señales encontradas que ya resulta característica de esta etapa. Por un lado, un empleo privado formal que no encuentra piso y unas canastas básicas que suben más que la inflación y presionan sobre la pobreza.

Por el otro, una remonetización que se afianza y un crédito que empieza a repuntar, dos factores que podrían apuntalar una eventual recuperación. La gran incógnita de los próximos meses sigue siendo si esas señales monetarias más alentadoras logran, por fin, trasladarse a la actividad, al empleo y a los ingresos de la mayoría.

Federico Pablo Vacalebre es profesor de la Universidad del CEMA.