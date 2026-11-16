Imagen ilustrativa de cómo sería la planta desalinizadora de gran escala en la costa de Baja California, México.

Un país de América Latina avanza con la construcción de una megaplanta desalinizadora, una obra de infraestructura que busca transformar el abastecimiento de agua potable en una de las regiones con mayor presión hídrica del país.

El proyecto permitirá convertir agua de mar en apta para el consumo humano y beneficiará directamente a cerca de 994.000 habitantes .

La construcción de la Planta Desalinizadora de Playas de Rosarito, en Baja California, México, comenzó el 1 de septiembre de 2026 y forma parte del Plan Nacional Hídrico y contempla una inversión superior a los 15.000 millones de pesos mexicanos.

El lugar elegido para la construcción de la megaplanta desalinizadora

El complejo se instalará en Playas de Rosarito, Baja California, sobre la costa del Pacífico mexicano. Su ubicación permitirá aprovechar el agua del océano Pacífico para producir un nuevo caudal destinado a la red de abastecimiento regional, mediante instalaciones especializadas de captación, tratamiento y conducción.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el proyecto tendrá una capacidad inicial de procesamiento de 2.200 litros de agua por segundo. Esto equivale a aproximadamente 190 millones de litros diarios que podrán incorporarse al sistema de abastecimiento regional.

La primera etapa beneficiará directamente a casi un millón de habitantes, en especial a las personas que viven cerca de Playas de Rosarito y el suroeste de Tijuana. A su vez, la infraestructura permitirá incrementar hasta un 45% la disponibilidad de agua en la región.

La iniciativa busca responder a una problemática que se agravó con el crecimiento poblacional y la mayor demanda de recursos hídricos.

¿Cómo funciona la tecnología que transforma el agua de mar en potable?

Agua potable. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La planta utilizará un sistema de desalinización por ósmosis inversa, una tecnología que permite separar las sales y otras sustancias presentes en el agua marina para obtener agua apta para el consumo humano.

El procedimiento utiliza membranas especiales que actúan como filtros. Mediante presión, el agua atraviesa estos componentes, que retienen gran parte de las sales disueltas y otras impurezas.

La tecnología generalmente cuenta con un proceso permite obtener dos corrientes: por un lado, agua desalinizada, que luego debe atravesar una etapa de postratamiento antes de ser distribuida. En esta instancia se suele realizar la remineralización, mediante la incorporación de minerales como calcio y magnesio; se ajusta el pH para estabilizar el agua y evitar efectos corrosivos en las tuberías y luego se aplica un proceso de desinfección para eliminar o controlar posibles microorganismos.

Por otro lado, se genera una corriente de rechazo con una concentración elevada de sales, conocida como salmuera, que debe gestionarse mediante un sistema específico.

De esta manera, la desalinización permite aprovechar un recurso abundante como el agua de mar y convertirlo en una fuente adicional de abastecimiento para ciudades que enfrentan dificultades para garantizar el suministro.

¿Cuándo estará terminada la megaplanta desalinizadora de México?

La primera etapa tendrá capacidad para abastecer a cerca de un millón de personas y se espera que esté finalizada en 2029. Gobierno de México.

El contrato de obra tiene vigencia hasta el 31 de agosto de 2029, según la ficha oficial del proyecto publicada por Proyectos México.

Durante ese período se desarrollarán los trabajos de ingeniería, construcción y puesta en marcha de las instalaciones necesarias para transformar el agua de mar en agua potable.

Una vez finalizada, la infraestructura permitirá incorporar una nueva fuente de abastecimiento al sistema hídrico de Baja California.