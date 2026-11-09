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Los bonos argentinos arrancan la semana con una fuerte recuperación en Wall Street, en una jornada sin operaciones locales por el feriado. Los títulos soberanos en dólares suben en toda la curva, con avances que llegaron hasta 3,29%, mientras el riesgo país recorta parte de la fuerte suba acumulada en las últimas ruedas.

El rebote es más marcado entre los bonos de mayor duration. El GD41 salta 3,29%, seguido por el GD46, que avanza 3,15%. Más atrás se ubican el GD38, con una mejora de 2,76%, el GD35, que sube 2,58%, el GD30, con 1,14%, y el GD29, que gana 0,93%.

Entre los Bonares también predominó el verde, aunque con subas más moderadas. El AL30 avanzó 0,68%, el AL38 ganó 0,43%, mientras que el AL29 y el AL35 mejoraron 0,28%.

El movimiento permite recuperar parte del terreno perdido durante la semana pasada, cuando los bonos sufrieron fuertes bajas y el riesgo país llegó a superar los 900 puntos. Sin embargo, las paridades continúan bajas y las tasas de retorno siguen en niveles elevados.

La curva soberana muestra rendimientos que van desde 12,89% en el GD46 hasta 15,74% en el GD30. El GD29 ofrece una tasa de 15,37%, mientras que el GD35 rinde 13,67%, el GD38 13,90% y el GD41 13,21%.

En el exterior, los mercados arrancan la semana con un fuerte rebote después del castigo de las últimas ruedas. Wall Street opera con subas superiores al 2%, con el Nasdaq entre los principales ganadores, mientras los inversores vuelven a comprar acciones tecnológicas después de la fuerte corrección de la semana pasada. El S&P 500 avanza alrededor de 2,3% y el Nasdaq 2,7%.

El movimiento también se replica en Europa y Asia. El Stoxx 600 subió cerca de 2%, mientras el Nikkei gana más de 2% y Taiwán casi 5%. El rebote aparece después de las fuertes caídas de la semana pasada y refleja una recuperación del apetito por riesgo.

Otro factor que favorece a los mercados es el derrumbe del petróleo, que cae más de 5% y lleva al Brent hacia la zona de los u$s 91. La baja responde a una menor tensión entre Estados Unidos e Irán y a las expectativas de una normalización de los flujos de crudo desde Medio Oriente. La caída de la energía también reduce las presiones inflacionarias y mejora las perspectivas sobre las tasas de interés.

El oro, en cambio, vuelve a subir y se ubica por encima de los u$s 4.100 por onza. El metal recibe apoyo de la recuperación del apetito por activos financieros y de la expectativa de una menor presión inflacionaria por la caída del petróleo.

Lo que mira la City

El mercado también tiene la mirada puesta en los datos de inflación de Estados Unidos, que serán clave para las expectativas sobre la Reserva Federal. Después de la volatilidad de las acciones tecnológicas y del cambio en el escenario político estadounidense tras las elecciones de medio término, los inversores buscan nuevas señales sobre el camino de las tasas.

En la plaza loca, el foco de los inversores sigue puesto en los dólares que necesitará la Argentina para afrontar los vencimientos de deuda de 2027. Las dudas sobre la acumulación de reservas y el financiamiento del próximo año fueron algunos de los principales factores detrás del salto del riesgo país en las últimas semanas.

El rebote de este lunes aparece así como un alivio para la deuda argentina, pero todavía no alcanza para hablar de un cambio de tendencia. El mercado aprovecha la mejora del clima financiero internacional, aunque mantiene una prima elevada para volver a financiar al país.