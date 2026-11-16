En las apuestas deportivas, la suspensión de un partido puede modificar la forma en que se resuelve un pronóstico. Cuando un encuentro se interrumpe, es necesario distinguir entre una suspensión temporal, en la que el partido puede reanudarse, y una suspensión definitiva, que tiene otras consecuencias según el reglamento de la competencia.

Según explicó la Junta Internacional de Asociaciones de Fútbol (IFAB), un partido suspendido definitivamente debe volver a jugarse, salvo que el reglamento de la competencia o el organizador establezcan otro procedimiento. Esta regla deportiva no determina por sí sola cómo se liquida una apuesta.

Hándicap asiático: qué hay que saber

En las apuestas deportivas, la forma de resolver un pronóstico depende del mercado elegido y de las condiciones aplicables. Según las Reglas de los Pronósticos Deportivos de Betsson, los criterios de liquidación pueden variar de acuerdo con el tipo de apuesta y con las circunstancias en las que se interrumpe un encuentro.

Por eso, no existe una única regla para todos los mercados. Los mercados vinculados con el resultado, los goles o determinados acontecimientos del partido pueden tener condiciones diferentes frente a una suspensión.

La regla aplicable debe consultarse en las condiciones del mercado correspondiente antes de considerar que una apuesta será anulada o liquidada. La misma lógica se aplica a otros deportes: cada disciplina y cada mercado puede tener condiciones específicas.

Máquina traga monedas modificada con IA por El Cronista. (Foto: Pexels) Betsson

Betsson Argentina ofrece apuestas más allá del fútbol y presenta en su sitio categorías como tenis y básquet, además de contenidos sobre pádel y tenis de mesa. También cuenta con opciones de Slots y otros juegos. Las condiciones de liquidación dependen del mercado elegido.

Prórrogas y tanda de penales: un terreno delicado

La prórroga y la tanda de penales también requieren distinguir entre el resultado deportivo y las condiciones de una apuesta. Según explica la IFAB, cuando una competencia necesita determinar un ganador después de un empate puede recurrir a dos períodos de tiempo suplementario de hasta 15 minutos cada uno y, si corresponde, a una tanda de penales.

En el caso de las apuestas deportivas, el impacto de la prórroga o de los penales depende del mercado. Por eso, las condiciones de Betsson deben consultarse antes de afirmar qué resultado se utiliza para liquidar un pronóstico.

Consecuencias de la suspensión de un partido

Una suspensión puede modificar la resolución de determinados mercados y, por eso, conocer las condiciones aplicables permite interpretar correctamente qué sucede con un pronóstico. El reglamento de la competencia y las reglas del operador cumplen funciones diferentes y deben consultarse por separado.

También conviene diferenciar una suspensión del encuentro de una modificación del calendario. Que un partido se reanude en otra fecha no significa necesariamente que todos los mercados deban tratarse de la misma manera. En cada disciplina, la resolución final depende de las condiciones que correspondan al pronóstico realizado.

Si el juego deja de ser una elección controlada, es importante pedir ayuda profesional. En la Ciudad de Buenos Aires, LOTBA informa la línea 0800-666-6006 para orientación por juego problemático y canales de atención vinculados al juego seguro y legal. Pedir acompañamiento a tiempo es una medida de cuidado personal y familiar.

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