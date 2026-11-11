La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) aceptó los límites propuestos por el país para el denominado Polígono Oriental del golfo de México.

México recibió el respaldo de una comisión de Naciones Unidas para establecer los límites exteriores de su plataforma continental extendida en el golfo de México, un reconocimiento que le otorga certeza jurídica sobre los derechos que puede ejercer sobre los recursos naturales del lecho y el subsuelo marinos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) aceptó los límites propuestos por el país para el denominado Polígono Oriental del golfo de México, una zona marítima que también involucra a Estados Unidos y Cuba.

Qué derechos obtiene México con la decisión de la ONU

El reconocimiento internacional no significa que México haya ampliado su mar territorial ni sus fronteras marítimas. La decisión se refiere específicamente a los derechos sobre los recursos naturales existentes en el lecho y el subsuelo de la plataforma continental.

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar permite a los países costeros extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas, equivalentes a unos 370 kilómetros, cuando existen fundamentos geológicos y jurídicos que lo justifican.

Entre los recursos comprendidos se encuentran aquellos vinculados con la exploración y explotación del lecho y subsuelo marinos.

La SRE destacó que los límites reconocidos son compatibles con las delimitaciones marítimas previamente acordadas con Estados Unidos y Cuba.

El reconocimiento internacional no significa que México haya ampliado su mar territorial ni sus fronteras marítimas.

Cuándo comenzó el reclamo y qué falta para completarlo

El procedimiento mexicano comenzó en diciembre de 2011, cuando el país presentó ante la comisión de la ONU su propuesta para definir los límites de la plataforma continental extendida en el Polígono Oriental.

El expediente fue actualizado posteriormente. En junio de 2025, México incorporó documentación técnica y jurídica relacionada con los acuerdos de delimitación marítima alcanzados con Estados Unidos y Cuba en 2017. En octubre de ese mismo año, una delegación mexicana presentó información adicional ante la comisión en Nueva York.

La CLPC aprobó las recomendaciones sobre la propuesta mexicana el 16 de julio de 2026. Su publicación representa un paso más hacia la formalización internacional de los límites exteriores.

México deberá presentar ahora los datos definitivos ante la ONU

El siguiente paso será que México deposite ante el secretario general de Naciones Unidas las cartas y los datos geodésicos que describen los límites definitivos de su plataforma continental.

Una vez presentados, esos documentos podrán ser publicados internacionalmente y servirán como referencia oficial para la delimitación exterior de la plataforma.

La SRE señaló que el proceso involucró a distintas instituciones mexicanas, entre ellas la Secretaría de Marina, el Inegi, el Servicio Geológico Mexicano y Pemex, que participaron en la elaboración de la información técnica necesaria para sustentar la propuesta.

Con información de EFE