Luciana Reznik (40 años) empezó a programar mientras estudiaba Ingeniería en Software (ITBA), pero nunca se vio como una profesional especialmente técnica. En Wolox, la compañía que cofundó y que años después fue adquirida por Accenture, los fundadores y primeros empleados tenían una regla: antes de ocuparse de cualquier otra tarea debían programar al menos tres meses. “Siempre me interesó el lado del negocio”, explica. Programar era una forma de conocer el producto desde adentro, no el destino profesional que había elegido, dice.

Wolox creció rápidamente. Según recuerda Reznik, pasó de unas 50 personas a unas 350 en pocos años, con equipos distribuidos en distintos países. La adquisición por parte de Accenture se concretó en enero de 2021 y el monto de la operación no fue divulgado. Cuando se anunció, Wolox tenía más de 280 profesionales y la compra buscaba reforzar las capacidades de nube y transformación digital de Accenture en la Argentina y Sudamérica.

El crecimiento también planteó problemas que Reznik no había enfrentado antes. Uno de ellos fue construir una cultura común para equipos de distintos países. La experiencia argentina no funcionaba necesariamente en Colombia, donde los empleados esperaban una estructura jerárquica más definida. “Lo que funciona en un país no necesariamente funciona en otra cultura”, recuerda. También hubo que encontrar un equilibrio entre crear procesos y hacer crecer rápidamente a las personas que ya estaban dentro de la compañía.

El primer salto: trabajar dentro de una “corpo”

Después de la venta, Reznik pasó a trabajar dentro de Accenture. Allí conoció una escala diferente: contratos de miles de millones de dólares, estructuras globales y una organización en la que los managing directors tenían responsabilidad sobre sus unidades de negocio. Una de las cosas que más le interesó fue ese modelo de autonomía dentro de una estructura enorme.

Pero la experiencia también confirmó que quería volver a emprender. La razón principal fue la velocidad. “En las corporaciones la unidad mínima de tiempo son los meses”, explica. Su perfil, en cambio, es más generalista: “Puedo jugar toda la cancha, con menos profundidad”, dice. Esa forma de trabajar terminó llevándola nuevamente hacia una compañía propia.

Ese regreso llegó con Cedalio, aunque la empresa no empezó haciendo lo que hace actualmente. La primera apuesta estuvo vinculada a blockchain, pero durante el paso por Y Combinator el equipo descubrió que no había suficiente mercado para convertir aquella idea en un negocio. Midieron semanalmente las señales de adopción, formularon nuevas hipótesis y atravesaron tres o cuatro grandes iteraciones antes de encontrar una oportunidad con mayor respuesta. “Muchas veces terminábamos decidiendo por intuición de emprendedor”, cuenta Reznik.

Nico Magni, Guido Marucci Blas y Luciana Reznik, fundadores de Cedalio. Gentileza Cedalio

La nueva apuesta: agentes de IA para las cuentas por pagar

Hoy Cedalio desarrolla agentes de IA para el back office financiero de grandes empresas de Latinoamérica. El primer foco son las cuentas por pagar, un proceso que todavía puede involucrar correos electrónicos, portales, documentos en papel, carga manual de facturas y circuitos de aprobación.

La herramienta lee las facturas, las valida contra el ERP, las cruza con la información disponible, las envía al flujo de aprobación correspondiente y las deja listas para pagar. Cuando encuentra algo que no encaja con las reglas establecidas, interviene una persona. Según Reznik, procesar una factura manualmente cuesta unos u$s 10, mientras que con los agentes el costo baja a u$s 1. El tiempo de procesamiento se reduce un 80% y el primer flujo puede estar en producción en dos semanas.

La IA tampoco elimina por completo la necesidad de criterio humano. “Hoy la IA puede hacer casi todo ese trabajo”, sostiene, pero las anomalías requieren intervención. Cedalio utiliza reglas definidas por personas y deriva los casos que quedan fuera de los parámetros. Para Reznik, el límite aparece cuando falta contexto: “La IA no puede decidir todavía, cuando le falta contexto, para saber cómo lo pensaría uno o qué priorizaría”.

La compañía mide el rendimiento de sus modelos con documentos reales cuyo resultado ya conoce y compara cada modificación del algoritmo con ese conjunto de referencia. En la operación cotidiana, además, registra cuántas facturas pasan sin intervención y cuántas necesitan revisión. Cuando aparece un error, la resolución humana puede utilizarse para corregir el sistema. “No hay 100% de certidumbre”, reconoce Reznik.

La ambición ahora es ampliar el alcance. Después de cuentas por pagar, Cedalio está entrando en pagos y apunta a cuentas por cobrar, conciliaciones y auditoría. Reznik lo resume como la construcción de una “plataforma agéntica del CFO”, que incorpore distintos procesos financieros en los que la IA pueda aportar valor.

La estrategia, por ahora, es avanzar desde problemas concretos. Reznik cree que una compañía especializada en un proceso y un nicho tiene más valor durante los próximos años que una plataforma que intente transformar de una sola vez todas las operaciones de una empresa. Su segunda etapa como emprendedora empezó lejos de la primera: después de construir y vender una compañía tecnológica, volvió con una apuesta por automatizar una de las áreas más tradicionales de las grandes compañías actuales.