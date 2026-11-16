La desregulación del cabotaje genera roces en el Senado y podría salir con límites en la apertura

La reforma electoral que impulsa el Gobierno abrió una nueva interna con sus aliados alrededor de uno de los puntos más sensibles del borrador: la introducción de las listas colectoras. En este sentido, voces allegadas a los bloques aliados aseguraron a El Cronista la posibilidad de que una misma candidatura presidencial sea acompañada por más de una lista legislativa es inconstitucional. La discusión en puertas .

La grieta se abrió este lunes, luego de que el bloque de PRO no fuera convocado a la discusión que determinará los mecanismos electorales del próximo año.

Según el borrador preliminar que trabaja el Poder Ejecutivo y al que accedió El Cronista, se habilitarían las listas colectoras para Diputados y Senadores.

Si bien el texto todavía es provisorio y está sujeto a cambios, ya genera reparos entre algunos de los bloques que el oficialismo necesita para avanzar con la reforma en el Congreso.

La discusión se concentra especialmente en el Senado . Voces allegadas al PRO y a la jefatura del bloque libertario en el Senado aseguraron ante El Cronista que el mecanismo, tal como está planteado, puede generar un problema con la forma en que la Constitución establece la distribución de las tres bancas de senadores por provincia.

En este sentido, desde este sector plantearon que las colectoras podrían tener un tratamiento diferente en Diputados y en la Cámara alta.

El borrador que circula en el Congreso establece que una candidatura presidencial de una fuerza nacional podrá estar acompañada en un distrito por dos columnas legislativas: una correspondiente a una agrupación de la misma denominación y otra de una única fuerza de distrito diferente.

La clave del esquema es que ambas fuerzas mantendrían sus propias listas legislativas y que sus votos se computarían por separado. Es decir, la adhesión se produciría alrededor de la candidatura presidencial, pero no implicaría fusionar las listas de diputados o senadores.

El reclamo del PRO

La discusión dentro de los aliados del Gobierno no pasa por rechazar de plano la posibilidad de las colectoras.

“Para mí no es opinable, en letra fría de la Constitución”, sostuvo ante El Cronista una fuente del PRO que sigue la negociación.

En ese sector consideran que el problema aparece cuando el mecanismo se aplica a la elección de senadores.

El argumento que plantean es que podría darse el caso de que una candidatura presidencial se imponga en una provincia y que una fuerza provincial que la acompañe como colectora quede segunda con su propia lista legislativa.

Siguiendo esa hipótesis, podría terminar configurándose un reparto de las tres bancas del Senado entre dos fuerzas que, pese a llevar listas diferentes, comparten la misma candidatura presidencial.

En este sentido, el resultado podría derivar en tres senadores vinculados a un mismo espacio político.

Desde el PRO remarcaron que no observan el mismo problema en Diputados. La diferencia está en el sistema de distribución de bancas, ya que las bancas de la Cámara baja se asignan entre las listas que compiten, mientras que en el Senado la Constitución establece una representación de dos bancas para la fuerza más votada y una para la segunda.

Por eso, una de las discusiones que puede aparecer durante el tratamiento del proyecto es si el mecanismo de adhesión presidencial debe aplicarse de la misma manera a ambas cámaras.

Una herramienta que interesa a los gobernadores

La discusión tiene una dimensión política que explica parte de la tensión entre el Gobierno y sus aliados.

La posibilidad de que una fuerza provincial pueda llevar una candidatura presidencial nacional sin resignar su propia lista legislativa puede resultar especialmente atractiva para los gobernadores. Les permitiría mantener una identidad electoral propia para el Congreso y, al mismo tiempo, acordar detrás de una fórmula presidencial .

Milei reunió a los 13 gobernadores argentinos que lo acompañaron a París. Foto: Presidencia.

El borrador, de hecho, contempla expresamente esta posibilidad: la fuerza nacional puede optar por incorporar una segunda agrupación de distrito de distinta denominación, siempre que esa fuerza no acompañe a otra candidatura presidencial. Para hacerlo, debe existir un acuerdo con la conformidad de los apoderados de ambas agrupaciones.

Pero la herramienta también tiene un límite: el texto establece que los votos obtenidos por cada agrupación de distrito se computarán por separado.

En el PRO aseguran que algunos gobernadores con los que conversaron conocen el planteo sobre el Senado. La posición de los mandatarios, sin embargo, todavía no está definida.

“Moneda en el aire”, describió la fuente consultada sobre qué harán los gobernadores frente a la discusión.

En ese sector interpretan que los mandatarios provinciales podrían utilizar el debate sobre las colectoras como parte de la negociación con la Casa Rosada.