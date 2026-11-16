En esta noticia Trump y Xi, una reunión bilateral

Donald Trump partió este lunes desde Washington hacia China, donde participará de la cumbre de líderes de la APEC y mantendrá reuniones con el presidente chino, Xi Jinping, y con el mandatario ruso, Vladímir Putin.

La reunión trilateral entre los líderes de Estados Unidos, China y Rusia se realizará el jueves en Shenzhen, al margen de la cumbre de la APEC, que se desarrollará los días 18 y 19 de noviembre. Será el primer encuentro cara a cara entre los tres presidentes .

Uno de los principales temas será el control y la reducción de los arsenales nucleares. La Casa Blanca anticipó que Trump planteará la cuestión, aunque un funcionario estadounidense aclaró que Washington no espera alcanzar un acuerdo en esta primera conversación.

Desde China, la portavoz de Exteriores Mao Ning señaló que los tres mandatarios intercambiarán opiniones sobre cómo preservar la paz mundial y promover la estabilidad estratégica entre las grandes potencias. También defendió una mayor comunicación entre los tres países para gestionar sus diferencias.

Donald Trump y Xi Jinping en la última visita del norteamericano a China. Maxim Shemetov / POOL

Trump y Xi, una reunión bilateral

Además del encuentro trilateral, Trump y Xi mantendrán también una reunión bilateral, en un momento de relativa distensión en las relaciones comerciales entre Washington y Pekín.

La tregua arancelaria fue prorrogada hasta enero de 2027, mientras que ambos países avanzan en una Junta de Comercio destinada a abordar acuerdos por sectores y cuestiones vinculadas a las barreras comerciales.

La visita de Trump a China forma parte de una gira por Asia que comenzó en Filipinas, donde participa de la cumbre de la ASEAN, antes de trasladarse a Shenzhen para el encuentro de líderes de la APEC.