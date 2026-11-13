Hace tiempo que el mercado se mueve al ritmo de la Inteligencia Artificial. Nvidia cayó este martes 5,4% y cotizó a u$s 168, su nivel mínimo desde mayo de 2025. El lunes, en tanto, había retrocedido 4,3%, tras hacerse público un escándalo que envuelve a su CEO y tiene un profundo impacto geopolítico en la relación entre Estados Unidos y China.

La crisis comenzó tras ventilarse un affaire extramatrimonial de su director ejecutivo y fundador, Jensen Huang, con una supuesta espía china.

“Les debo una disculpa a mi familia y a todos ustedes. Le fui infiel a mi esposa. Mis actos la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo siento profundamente”, escribió el fundador de Nvidia en un mail dirigido a sus empleados.

Escuchá el capítulo completo