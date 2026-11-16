La caída de Microsoft revivió un dispositivo del siglo pasado en Japón: “En caso de emergencia, teléfono o fax”.

El caos global desatado por la caída de Microsoft revivió en Japón un dispositivo electrónico del pasado tanto en empresas como a nivel gubernamental. Administraciones locales tuvieron que desempolvar estas máquinas predominantes en los años 80 y 90 del siglo pasado, pero que en el archipiélago se resisten a desaparecer.

“En caso de emergencia, agradeceríamos que se pusiera en contacto con el departamento correspondiente por teléfono o fax”, afirmaba el viernes la División de Estrategia Digital de la ciudad suroccidental de Kumamoto, al constatar la caída de Microsoft 365, que incluyó plataformas como el correo Outlook, la plataforma Teams y el asistente Copilot.

Japón vuelve al fax ante la caída de Microsoft

Este sábado, la urbe constataba la vuelta a la normalidad mientras la tecnológica estadounidense anunciaba una recuperación generalizada, pero el de Kumamoto no fue un caso aislado a nivel local. También la ciudad nororiental de Joetsu, por ejemplo, exhortó a usar el fax para asuntos urgentes y evitar así “interrupciones en las operaciones”.

La caída de servicios como el de Outlook tuvo también consecuencias para el sistema de información del Gobierno, conocido como GSS por sus siglas en inglés, y que centraliza los ordenadores y redes de ministerios y agencias gubernamentales. El viceportavoz del Gobierno nipón, Masanao Ozaki, apuntó el viernes a la interrupción de estos servicios, según informó la Agencia EFE.

La caída de servicios de Microsoft duró más de 20 horas.

El asunto llegó hasta la Cámara Baja de la Dieta, el Parlamento nipón. “Se suponía que debía comunicarme con ustedes hoy por correo electrónico, pero ese servicio no está disponible actualmente. Así que, en su lugar, se lo enviaré por fax”, afirmó el político Akira Nagatsuma ante el Comité del Gabinete, citado por la televisión Asahi.

El comentario provocó “fuertes risas” en la sala, añadió la cadena. Otros medios, como el diario Yomiuri, señalaron por su parte que la caída de Microsoft forzó a oficinistas y compañías a utilizar el fax para transmitir documentos, además de métodos más modernos como servicios de mensajería instantánea.

La interrupción comenzó el jueves y se prolongó más de 20 horas, hasta empezar a estabilizarse este viernes, afectando a millones de usuarios de Microsoft 365 en todo el mundo e impactando a hospitales, tribunales, aerolíneas y agencias gubernamentales. Sin embargo, no es la primera vez que un imprevisto hace resurgir el fax analógico en Japón.

No es la primera vez que Japón vuelve a los fax

Antes de la serie de ciberataques que en los últimos meses ha comprometido la información de millones de usuarios en el archipiélago, afectando desde restaurantes a servicios de telecomunicaciones, la compañía japonesa de bebidas Asahi se vio obligada el año pasado a registrar sus envíos por teléfono y fax, debido a un ‘hackeo’ similar.

Pero si el fax puede resurgir en Japón con este tipo de incidentes, es porque realmente no ha desaparecido a pesar de los esfuerzos de las autoridades de dejarlo atrás. Muchas oficinas cuentan todavía con estos aparatos, tanto en el sector público como en el privado, y más del 70% de las escuelas e institutos públicos del país asiático los usaban a finales de 2025, según una encuesta citada el pasado abril por el diario Asahi.

El fax está también a la vuelta de cualquier esquina, ya que las ubicuas tiendas de conveniencia, o ‘konbini’, como 7-Eleven o FamilyMart ofrecen este servicio a sus clientes.