La ONU aconseja a los gobiernos: “La inteligencia artificial debe ser moldeada por la humanidad, con la humanidad y para toda la humanidad”.

Este martes se ha realizado el debate general del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la organización en Nueva York, Estados Unidos. En ese contexto, António Guterres, secretario general de la ONU ha llamado a los gobiernos a establecer mecanismos para gobernar la inteligencia artificial (IA) antes de que su avance pueda quedar fuera de control.

El diplomático ha advertido de los riesgos asociados al desarrollo acelerado de esta tecnología durante la apertura de su última Asamblea en el cargo. “La inteligencia artificial debe ser moldeada por la humanidad, con la humanidad y para toda la humanidad”, ha asegurado Guterres, quien ha situado la IA entre las principales crisis a las que se enfrenta el mundo durante el siglo XXI. Según ha señalado, la forma en la que se gestione esta tecnología será determinante para el futuro.

Guterres advierte sobre el avance descontrolado de la inteligencia artificial

El secretario general de la ONU ha recordado que, cuando llegó al cargo hace casi una década, la inteligencia artificial “apenas estaba en el punto de mira” y ya entonces advirtió sobre los riesgos que podía generar. Ahora, ha destacado que incluso algunos de los principales desarrolladores de estos sistemas están alertando sobre su evolución.

“Los propios desarrolladores que crean estos sistemas están dando ahora la voz de alarma”, ha señalado Guterres, quien considera que la velocidad a la que avanza esta tecnología exige una respuesta coordinada de los gobiernos.

A pesar de sus advertencias, el diplomático también ha destacado las posibilidades que ofrece la IA para transformar distintos ámbitos. “ Una década después, la IA es, sin duda, un enorme potencial para hacer avanzar la medicina, acelerar los descubrimientos científicos , ampliar las oportunidades y mejorar la vida de las personas ”, ha manifestado.

La ONU aconseja a los gobiernos: “La inteligencia artificial debe ser moldeada por la humanidad, con la humanidad y para toda la humanidad”. Shutterstock

El secretario general de la ONU reclama control y transparencia

Guterres ha diferenciado entre la tecnología en sí misma y los riesgos derivados de sistemas que operen sin mecanismos suficientes de supervisión. En este sentido, ha señalado como principales peligros los sistemas “sin rendición de cuentas”, el poder sin control y la toma de decisiones sin transparencia.

“Los robots asesinos no deben tener cabida en nuestro futuro”, ha aseverado, tras advertir de que las máquinas nunca deberían poder decidir sobre la vida de ninguna persona. Para hacer frente a estos riesgos, el secretario general de la ONU ha defendido la creación de un marco multilateral para gestionar los riesgos de la inteligencia artificial, acompañado de una supervisión que sea creíble e independiente.

Debate general del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en la sede de la organización en Nueva York, Estados Unidos. Fuente: EPA/AAP MICK TSIKAS

La ONU pide una estrategia común para regular la IA

Guterres también ha reclamado una mayor responsabilidad a los gobiernos que cuentan con las capacidades más avanzadas en inteligencia artificial. A su juicio, los países con mayor desarrollo en este ámbito deben asumir una responsabilidad proporcional ante el impacto que puede tener esta tecnología sobre la humanidad.