La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece diferentes límites de velocidad para circular por calles, avenidas y rutas de todo el país.

Los conductores deben respetar la velocidad máxima de 30 km/h al atravesar cruces urbanos que no cuentan con semáforos. Superar ese límite puede significar una infracción y traer consecuencias para quienes acumulan antecedentes por incumplimientos viales.

En dónde establece la Ley Nacional de Tránsito el límite de 30 km/h

El artículo 51 de la Ley 24.449 determina los límites máximos de velocidad según el tipo de vía. En las zonas urbanas, el máximo general es de 40 km/h en calles y de 60 km/h en avenidas, aunque existen excepciones que obligan a reducir la marcha.

Una de ellas corresponde a las encrucijadas urbanas sin semáforos. En estos cruces, la normativa dispone que la velocidad precautoria nunca puede superar los 30 km/h .

La disposición busca que los conductores puedan reaccionar ante la aparición de otros vehículos, peatones o ciclistas en intersecciones donde no existe un sistema de señalización luminosa que ordene el tránsito.

De cuánto es la multa por superar los 30 km/h y cuántos puntos descuentan de la licencia

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Licencia Nacional de Conducir de Argentina. Imagen ilustrativa. El Cronista Argentina

El incumplimiento de los límites de velocidad puede derivar en sanciones económicas y descuentos en el sistema de scoring.

El artículo 77 de la Ley 24.449 considera falta grave la violación de los límites máximos y mínimos establecidos, con un margen de tolerancia de hasta el 10%.

Por su parte, el artículo 104 del Anexo 2 del Decreto 779/95, sustituido por el Decreto 242/2022, establece multas de entre 150 y 1000 unidades fijas (UF) para quienes no respeten los límites reglamentarios de velocidad.

La misma disposición contempla descuentos en la Licencia Nacional de Conducir según la magnitud del exceso:

5 puntos: cuando se supera entre un 10% y un 30% la velocidad máxima permitida.

10 puntos: cuando el exceso supera el 30%.

Qué pasa si un conductor supera los 30 km/h y acumula infracciones

La situación puede agravarse cuando el conductor vuelve a cometer infracciones después de haber recibido una sanción anterior. En ese contexto, entra en juego el artículo 82 de la Ley Nacional de Tránsito, que regula el régimen de reincidencia .

La normativa considera reincidente a quien comete una nueva falta después de haber sido sancionado en cualquier jurisdicción, dentro de un plazo no superior a un año para las faltas leves y de dos años para las graves.

Además de las sanciones correspondientes a cada infracción, la ley establece que las multas aumentan progresivamente ante nuevas reincidencias: un cuarto para la primera, la mitad para la segunda y tres cuartos para la tercera.

¿Cuándo pueden inhabilitar la licencia de conducir por reincidencia?

El artículo 82 establece que la inhabilitación para conducir se aplica como sanción accesoria cuando se trata de faltas graves y existe reincidencia.

Los plazos previstos por la legislación son:

Primera reincidencia: hasta nueve meses de inhabilitación, a criterio del juez.

Segunda reincidencia: hasta 12 meses, también a criterio del juez.

Tercera reincidencia: hasta 18 meses, con aplicación obligatoria.

Reincidencias posteriores: el plazo de inhabilitación se duplica sucesivamente.

La inhabilitación depende de las condiciones establecidas por la ley, de la gravedad de las faltas y de la existencia de sanciones anteriores.