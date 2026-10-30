Grossi el director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica desde diciembre de 2019.​

La costarricense Rebeca Grynspan se desmarcó este viernes en el sondeo de candidatos a la Secretaría General de la ONU, tras obtener 11 votos a favor y 4 en contra, según indicó el portal PassBlue.

El Consejo de Seguridad de la ONU celebró este viernes el séptimo sondeo no vinculante (conocido como ‘straw poll’) para proponer a un sucesor del portugués António Guterres, cuyo mandato concluye a finales de este año.

En este votación, el órgano retrocedió al sistema de votos en el que todos los miembros del Consejo emiten sus consideraciones en una papeleta del mismo color, lo que no permite conocer si algunos de los cinco países con derecho a veto -Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido- bloquea la carrera de uno de los aspirantes .

Detrás de Grynspan, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Untacd), que hasta ahora ha mantenido el liderazgo, quedó el argentino Rafael Grossi, que obtuvo 9 apoyos, 4 rechazos y dos votos sin opinión.

En tercer lugar, la embajadora de Guyana ante la ONU, Carolyn Rodrigues-Birkett, que recibió 9 votos a favor, seis en contra y uno sin opinión.

Grossi el director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica desde diciembre de 2019.​

La emiratí Lana Nusseibeh, que se unió a la carrera hace unos días, obtuvo 7 votos a favor 6 en contra y 2 sin opinión.

La candidatura de la ministra de Estado de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos ha generado polémica entre algunos Estados miembros que denuncian el papel de su país en el conflicto y la guerra civil en Sudán.

Cierran la tabla el ugandés Olara Otonnu con 4 votos a favor y 11 en contra; la ecuatoriana Maria Fernanda Espinosa, con 2 votos a favor, 10 en contra y 3 sin opinión; y su connacional Ivonne Baki, que recibió 1 voto a favor y 14 en contra.

Al terminar el sondeo, la representante de Grecia ante la ONU, Aglaia Balta, que culmina hoy su presidencia del Consejo de Seguridad, no avanzó cuándo se celebrará el próximo sondeo de candidatos para suceder a Guterres, ya que la decisión le corresponderá a Letonia, que asumirá el liderazgo del órgano durante el mes de diciembre.

Ante la falta de avances en el Consejo de Seguridad, siguen sonando nuevo nombres que podrían sumarse a la carrera como el ex primer ministro de Hungría Viktor Orbán o el diplomático turco Feridun Sinirlioğlu.