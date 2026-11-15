La reglamentación vial nacional exige la plena operatividad de los dispositivos de protección activa y pasiva en los vehículos.

Circular por la vía pública con vehículos que presentan deficiencias en sus componentes esenciales o que carecen de los dispositivos obligatorios exigidos por la normativa oficial constituye una de las infracciones más riesgosas para la seguridad vial.

De acuerdo con el marco regulatorio establecido por el Decreto 779/95, reglamentario de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, los automotores deben contar de manera permanente con sistemas de frenos, neumáticos, cinturones de seguridad, espejos retrovisores, apoyacabezas y luces en óptimas condiciones de funcionamiento , bajo la premisa de proteger la integridad física de los ocupantes y minimizar las probabilidades de siniestros viales.

Qué elementos de seguridad deben funcionar correctamente según la normativa

El cumplimiento de los estándares técnicos abarca el conjunto de los sistemas que hacen a la estabilidad, el frenado y la visibilidad del rodado. Las exigencias contemplan de forma directa los siguientes dispositivos:

Sistema de frenos: debe garantizar la detención total y segura del vehículo en cualquier circunstancia de circulación.

Neumáticos: tienen que contar obligatoriamente con el dibujo reglamentario y carecer de deterioros o desgastes peligrosos.

Cinturones de seguridad: deben encontrarse correctamente instalados y en perfecto estado de operatividad en todas las plazas.

Espejos retrovisores: deben garantizar una visibilidad amplia y correcta hacia el sector posterior.

Apoyacabezas: tienen que cumplir de manera estricta con los requisitos técnicos de retención cervical correspondientes.

Sistema de iluminación: las luces delanteras, traseras y de posición deben encender y operar conforme a las condiciones reglamentarias, sumándose además el control sobre la dirección, la suspensión, la bocina, los vidrios de seguridad y los paragolpes.

Los automotores deben contar de manera permanente con sistemas de frenos, neumáticos, cinturones de seguridad, espejos retrovisores, apoyacabezas y luces en óptimas condiciones de funcionamiento. Generado con ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Sanciones económicas, multas en Unidades Fijas y descuento de puntos

El incumplimiento de estas obligaciones da lugar a un régimen contravencional tipificado en los artículos 18 y 32 del Anexo 2 del Decreto 779/95, cuyos importes se calculan mediante Unidades Fijas (UF) equivalentes al menor precio de venta al público de un litro de nafta especial, variando su conversión nominal en pesos según la jurisdicción donde se constate la infracción.

De acuerdo con esta normativa, circular con deficiencias en frenos, dirección, suspensión, cubiertas, espejos, cinturones o apoyacabezas se sanciona con una multa de 100 a 300 UF y un descuento de 4 puntos en la Licencia Nacional de Conducir, mientras que no contar con los sistemas de seguridad originales en buen estado de funcionamiento conlleva una penalidad de 150 a 500 UF y la quita de 5 puntos en el registro.

Transitar sin la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) aprobada cuando corresponda se pena con 100 a 300 UF, en tanto que el artículo 15 del Anexo 2 contempla una sanción excepcional de 5.000 a 20.000 UF dirigida específicamente a quienes liberen al tránsito vehículos sin las condiciones mínimas de seguridad activa, pasiva o emisión de contaminantes.

Régimen de reincidencia e inhabilitación temporal de la licencia de conducir

Cuando un conductor acumula infracciones de tránsito de manera sucesiva tras haber sido sancionado con anterioridad, entra en vigencia el régimen especial de reincidencia regulado por el artículo 82 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

Al tratarse de faltas graves que comprometen de forma directa la seguridad pública, la reiteración de conductas infractoras faculta a los jueces de faltas a aplicar suspensiones temporales del registro habilitante mediante una escala progresiva: ante una primera reincidencia se dispone una inhabilitación de hasta 9 meses a criterio del magistrado, mientras que frente a una segunda reincidencia el plazo puede extenderse hasta los 12 meses.

Finalmente, si se registra una tercera reincidencia, la normativa impone una suspensión obligatoria de hasta 18 meses, duplicándose dicho período de manera sucesiva ante cada nueva transgresión comprobada.