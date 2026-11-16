Elegir el aceite del motor puede parecer una tarea sencilla hasta que aparecen en la góndola distintas viscosidades, categorías y especificaciones. Un 5W-30 no necesariamente reemplaza a un 10W-40 y, a su vez, dos lubricantes con la misma viscosidad no tienen por qué responder a los mismos requerimientos. La elección depende de las características del motor y de las indicaciones establecidas por el fabricante del vehículo.

La diferencia es importante porque el lubricante cumple varias funciones dentro del motor y debe trabajar en condiciones determinadas de temperatura, presión y funcionamiento. Por eso, antes de comprar un producto, la primera referencia debería ser el manual del vehículo y no solamente el número que aparece en el frente del envase.

Qué significan los números del aceite

Una de las primeras referencias que encuentra un conductor es la clasificación de viscosidad SAE (Society of Automotive Engineers, en sus siglas en inglés). Combinaciones como 0W-20, 5W-30 o 10W-40 identifican distintos grados de viscosidad del aceite.

Sin embargo, la viscosidad es solo una parte de la información. La norma SAE que establece esta clasificación se ocupa específicamente de las propiedades reológicas de los aceites y no contempla por sí sola todas las demás características del lubricante. Por eso, elegir un aceite únicamente porque tiene una viscosidad determinada puede resultar insuficiente. También hay que verificar las especificaciones de desempeño requeridas por el motor.

Foto: YPF Boxes. YPF Boxes

El sistema de certificación del American Petroleum Institute (API) contempla justamente estándares de desempeño para aceites de motor. API explica que su sistema busca definir, certificar y controlar el desempeño de los lubricantes que cumplen con determinados requisitos establecidos por fabricantes de vehículos y motores, la industria de lubricantes y otros organismos técnicos.

La guía de API también indica que los conductores deben seguir las recomendaciones del fabricante respecto de la viscosidad SAE y del estándar de desempeño correspondiente. Es decir, no existe un único aceite que pueda considerarse adecuado para todos los motores.

Por qué el mismo aceite no sirve para todos los motores

Los motores pueden tener diferentes diseños, tecnologías y requerimientos de funcionamiento. Esa diversidad explica que el mercado ofrezca lubricantes con distintas viscosidades y especificaciones.

La gama ELAION ofrece distintas alternativas para responder a las necesidades de cada motor. Para seleccionar la adecuada, hay que verificar que su viscosidad y especificaciones coincidan con los requerimientos del fabricante del vehículo.

Esto también explica por qué no conviene reemplazar automáticamente el aceite utilizado en un cambio anterior por otro de características diferentes. Si el fabricante establece una determinada viscosidad o especificación, ese dato debe mantenerse como referencia.

Para el conductor, la comprobación es relativamente simple: antes de realizar el cambio, hay que consultar el manual del vehículo y verificar grado de viscosidad, nivel de desempeño y cualquier especificación adicional que indique el fabricante.

La clave, entonces, está en no elegir el aceite solamente por el número que aparece en el envase. El lubricante correcto es el que responde a las especificaciones previstas para ese motor, de acuerdo con la documentación del fabricante.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.