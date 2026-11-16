Jensen Huang está considerando su regreso a Nvidia como CEO mientras sus aliados en Silicon Valley están presionando a la junta directiva para que lo restituya después de que el ejecutivo renunciara tras hacerse público que mantuvo aventuras sentimentales con una presunta espía china y una subordinada.

Según fuentes familiarizadas con el asunto, Huang evalúa con su círculo cercano la posibilidad de volver pese a que sigue en marcha una investigación independiente de la junta directiva de Nvidia en la que se investiga el papel de Huang en este asunto que ha causado una enorme crisis de liderazgo en la compañía de chips valorada esta semana en cuatro billones de dólares.

Un aliado de Huang señaló a Financial Times que ejecutivos de Silicon Valley organizaron un gabinete de crisis con la finalidad de conseguir el regreso del exjefe de Nvidia y para ello pedirán apoyo a la Casa Blanca. “Todas las personas de relieve en el sector tecnológico fuera de los laboratorios de vanguardia adoran a Jensen”, afirma esta fuente, que también asegura que estos ejecutivos que se han puesto manos a la obra cuentan con el respaldo de Huang.

Este fin de semana, de hecho, cobró fuerza una campaña que aboga por restituir al consejero delegado de Nvidia. El consejero delegado de Tesla y SpaceX, Elon Musk, y el director ejecutivo de Epic Games, Tim Sweeney, están entre los CEO que han firmado una carta abierta en la que exigen a la junta directiva de Nvidia que “traigan de vuelta a Jensen”. Huang cuenta, además, con la férrea lealtad de algunos empleados, varios de los cuales pedido públicamente su regreso días después de su renuncia y han firmado la carta abierta.

Es probable que estos esfuerzos por restituir al director ejecutivo cuenten con la oposición de figuras políticas clave en Washington; por ejemplo, el domingo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, abogó por una “profunda reestructuración” en el liderazgo de la empresa tras la salida de Huang.

Huang —quien carecía de la participación accionarial mayoritaria de otros fundadores y directores ejecutivos, por lo que no pudo anular ninguna decisión de la junta— también se enfrenta a un consejo y a un equipo directivo liderado ahora por la consejera delegada interina Colette Kress, cuyo objetivo es dar una cierta estabilización a la compañía antes de que este martes se presenten los resultados trimestrales.

La aventura de Huang con Alice Huang, ejecutiva de Megaspeed con sede en Singapur, ha provocado que se pongan en el foco en qué medida se están cumpliendo la normas internas de Nvidia en el proceso de venta sus chips de inteligencia artificial a clientes en Asia, con posibles vínculos con China . Incluso sus aliados no tienen claro cómo revolver a Huang su reputación perdida. “Tener una aventura con una subarterna es motivo de despido”, reconoció una persona involucrada en los esfuerzos por restituirlo.

Ejecutivos de Silicon Valley organizaron un gabinete de crisis con la finalidad de conseguir el regreso del exjefe de Nvidia y para ello pedirán apoyo a la Casa Blanca. EFE

El viernes pasado FT adelantó que la junta directiva de Nvidia se había puesto en contacto con el consejero delegado de Arm, Rene Haas, como posible sucesor de Huang. La junta de Nvidia asgura, no obstante, que no se ha iniciado ningún proceso “formal”.

El fundador de Altimeter Capital, Brad Gerstner, y el jefe de Atreides Management, Gavin Baker —quienes son accionistas de Nvidia— publicaron el viernes una carta abierta dirigida a la junta directiva instándoles a dejar abiertas “todas las opciones sobre la mesa, incluido el posible regreso de Jensen Huang”. Ambos, grandes inversores de la compañía, argumentan como principal razón para perdonarle “el extraordinario éxito del liderazgo que ha mantenido Jensen Huang durante un largo período de tiempo y la enorme incertidumbre asociada a los recientes acontecimientos que rodearon su salida”.

Un portavoz de Nvidia y un portavoz de Huang han declinado hacer comentarios.