El avance de una construcción subterránea promete aliviar la circulación en uno de los puntos más congestionados del norte de Santiago.

Un país de América Latina avanza con una de las obras de infraestructura vial más importantes de su capital.

Se trata del proyecto Túnel Lo Ruiz en la capital chilena Santiago de Chile, que contempla la construcción de dos túneles de casi 3 kilómetros en conjunto, con el objetivo de descongestionar uno de los sectores más transitados de la ciudad.

La iniciativa demandará una inversión de US$450 millones y permitirá reducir hasta un 25% la congestión vehicular en el Nudo Quilicura. Según la información oficial, también podría generar un ahorro de hasta 20 minutos en los tiempos de viaje.

Túnel Lo Ruiz: cómo será la obra de US$450 millones que busca descongestionar Santiago

El proyecto se desarrollará bajo el cerro Lo Ruiz, en el sector norte de Santiago, y contempla la construcción de dos túneles unidireccionales de aproximadamente 1,47 kilómetros cada uno.

Las estructuras tendrán dos pistas por sentido y permitirán establecer una conexión directa entre el eje General Velásquez y la autopista Vespucio Norte. La velocidad de diseño prevista será de hasta 80 kilómetros por hora.

En total, la concesión contempla 5,8 kilómetros de infraestructura, al sumar los túneles, las conexiones y las estructuras complementarias.

La iniciativa beneficiará principalmente a los habitantes de Renca y Quilicura, además de los miles de conductores que utilizan diariamente este corredor vial para trasladarse hacia distintos puntos de la Región Metropolitana.

Reducirán un 25% la congestión: cuánto tiempo podrán ahorrar los conductores

La obra vial ya registra un 20% de avance y tiene prevista su puesta en servicio para mediados de 2029. Ministerio de Obras Públicas de Chile.

Uno de los principales objetivos de la construcción es aliviar el tránsito en el Nudo Quilicura, considerado uno de los puntos de mayor circulación vehicular de la capital chilena.

De acuerdo con las proyecciones difundidas por el Ministerio de Obras Públicas de Chile, una vez que entre en funcionamiento, la infraestructura permitirá reducir un 25% la congestión vial en ese sector.

Además, los conductores podrían ahorrar hasta 20 minutos en sus desplazamientos, en especial durante los horarios de mayor circulación.

El proyecto apunta a mejorar la conexión entre las principales autopistas del norte de Santiago y facilitar el desplazamiento de vehículos particulares, transporte público y camiones de carga.

Cuándo estarán terminados los dos túneles que construye Chile

Las obras comenzaron oficialmente en julio de 2025 y , según el cronograma informado por las autoridades, el proyecto estará operativo hacia mediados de 2029 .

En agosto de 2026, el Ministerio de Obras Públicas informó que la construcción ya había alcanzado un 20% de avance.

Parques, áreas verdes y ciclovías: las obras complementarias que tendrá el proyecto

El megaproyecto también contempla intervenciones urbanas destinadas a recuperar espacios públicos y mejorar la calidad de vida de los habitantes de las comunas cercanas.

Entre las principales obras complementarias se encuentran:

Tres nuevos parques comunitarios , con espacios recreativos, deportivos y sectores de picnic.

Una ciclovía de 3 kilómetros para fomentar la movilidad sustentable.

Nuevos espacios verdes y trabajos de paisajismo en el entorno de la infraestructura.

Mejoras en sectores urbanos de Renca y Quilicura.

Con una inversión de US$450 millones, dos túneles de casi 3 kilómetros en conjunto y una reducción proyectada del 25% de la congestión en uno de los principales nudos viales de la capital, Chile apuesta a transformar su infraestructura de transporte y mejorar los desplazamientos urbanos de cara a 2029.