Cada vez más jóvenes emprendedores buscan que sus negocios resuelvan problemas ambientales, aunque pocas veces cuentan con la formación, las redes y el dinero para hacerlos crecer. Un programa de las Naciones Unidas abrió su convocatoria para apoyar a quienes desarrollan soluciones verdes y trabajan en la restauración de tierras.

El Centro de Comercio Internacional (ITC) informó que los interesados ya se pueden postular al Programa de Ecoemprendedores Jóvenes 2026-27. La iniciativa ofrece formación empresarial, mentoría, proyección internacional, acceso a redes y oportunidades de financiamiento.

La convocatoria cierra el 22 de noviembre de 2026, por lo que quedan pocos días para presentar un proyecto. Las cohortes anteriores incluyen emprendedores que ganaron premios internacionales y atrajeron millones en inversiones.

Un programa de la ONU para soluciones verdes y restauración de tierras

El Programa de Ecoemprendedores Jóvenes (YECO por sus siglas en inglés), es una iniciativa del ITC y de la Iniciativa Global sobre Tierras del G20, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. Su objetivo es apoyar a emprendimientos liderados por jóvenes que trabajan por la sostenibilidad ambiental y la recuperación de tierras.

Las Naciones Unidas abrieron la convocatoria del Programa de Ecoemprendedores Jóvenes 2026-27. Instagram @ye_community

Está dirigido a emprendedores menores de 35 años, en particular de países en desarrollo. Detrás de la propuesta está el ITC, agencia conjunta de la Organización Mundial del Comercio y las Naciones Unidas, que acompaña a pequeñas y medianas empresas de economías en desarrollo para que puedan competir mejor en los mercados globales.

Los postulantes pueden elegir entre dos categorías

Para participar hay que presentar el proyecto en una de estas dos categorías:

Soluciones Empresariales Verdes , para emprendimientos que desarrollan productos, servicios o modelos de negocio ambientalmente sostenibles, como economía circular, materiales sostenibles, tecnologías bajas en carbono, ecodiseño e innovación verde.

Restauración de Tierras, para proyectos que protegen, gestionan o restauran tierras y ecosistemas, como reforestación, conservación de suelos, restauración de humedales, control de la erosión, agroforestería, agricultura de carbono, manejo de espacies invasoras, prevención de incendios forestales y restauración de ríos.

Formación, mentoría y hasta USD 10.000 de financiamiento

El recorrido comienza con un Bootcamp Global, una etapa inicial de formación empresarial, y continúa con un Acelerador Global, donde los proyectos reciben mentoría y apoyo para crecer. Después llegan los Premios Ecoemprendedores Jóvenes, donde los finalistas presentan sus proyectos ante una audiencia internacional y los ganadores reciben USD 10.000.

Los proyectos de la categoría Restauración de Tierras pueden acceder además a un fondo de USD 100.000 de financiamiento no dilutivo. Los emprendedores reciben una parte del total y conservan la propiedad completa de sus empresas.

Tras los premios, los participantes siguen en una fase de Escala e Impacto para fortalecer sus negocios y ampliar sus redes. También cuentan con asesoramiento en propiedad intelectual de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, servicios legales gratuitos del estudio Sidley Austin, coaching empresarial de EY y acceso preferencial al programa Google for Startups for Sustainable Development.

Cómo postularse antes del 22 de noviembre

La postulación se realiza a través del formulario oficial del programa, y el único requisito de edad es ser menor de 35 años. Se prioriza a emprendedores de países en desarrollo, y cada proyecto debe encuadrarse en una de las dos categorías.

Quienes participen pasan a formar parte de la comunidad de exalumnos de YECO, con más de 350 emprendedores, y de la Comunidad Ye! del ITC, que conecta a más de 50.000 jóvenes emprendedores de todo el mundo.

Cómo anotarse al Programa Ecoemprendedores Jóvenes 2026-27. Freepik

Los exalumnos ya atrajeron premios e inversores

El ciclo anterior recibió más de 1500 postulaciones de más de 120 países. Entre sus protagonistas está Satellites on Fire, ganador de la categoría Restauración de Tierras 2025-26, que fue nominado al Premio Earthshot y cerró una ronda semilla de USD 2,7 millones.

También destaca Hellen Munyasa, de Helton Traders Limited, de Uganda, ganadora de la categoría Soluciones Empresariales Verdes. Recibió una subvención de USD 20.000 de los PayPal Small Business Impact Awards y presentó su proyecto en eventos internacionales. Según contó, el programa la preparó para crecer más allá de las fronteras y cambió su forma de pensar y de liderar.