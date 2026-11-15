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El papa León XIV encabezó este domingo una multitudinaria jornada en Cusco, Perú, donde más de medio millón de fieles salieron a recibirlo durante una de las etapas más exigentes de su gira por América Latina. A más de 3400 metros de altura, el Sumo Pontífice reivindicó las tradiciones religiosas como instrumentos para superar las divisiones sociales.

Durante un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman, el Papa sostuvo que la fe debe funcionar como un factor de unión en un mundo atravesado por conflictos y desconfianza.

“La fe no separa, sino que une a Dios y a los demás”, afirmó León XIV. En ese sentido, advirtió sobre una época marcada por “divisiones, heridas, desconfianza y situaciones que dificultan que los hombres y las mujeres se reconozcan como miembros de una misma familia, hijos e hijas del mismo Padre”.

El Pontífice también destacó el papel de las celebraciones religiosas en la construcción de vínculos comunitarios. Defendió las procesiones, peregrinaciones y fiestas patronales como espacios de reconciliación, capaces de reunir incluso a personas que piensan diferente y de promover una cultura de convivencia y paz.

El papa León XIV en su despedida de Chiclayo. EFE

El Papa cuestionó la cultura del descarte

Durante el rezo del Ángelus en la Plaza de Armas de Cusco, León XIV puso el foco en las personas que atraviesan enfermedades y cuestionó la mirada social que mide el valor de una persona según su capacidad productiva.

“A los ojos del mundo, condicionado por la cultura del descarte y de la productividad material, la enfermedad es vista como una desgracia que apaga el valor de una persona. ¡Qué gran mentira!”, expresó ante los fieles.

En su mensaje, sostuvo que el sufrimiento también puede convertirse en una oportunidad para fortalecer la fe y compartir el amor. “Ustedes están en el corazón palpitante de la Iglesia”, les dijo a quienes atraviesan problemas de salud, al destacar el valor espiritual de su experiencia.

Antes de abandonar la ciudad, el Papa realizó un gesto hacia una de las principales devociones locales: donó un sudario al Señor de los Temblores, una imagen religiosa profundamente venerada en Cusco. “Quiere ser la caricia del Papa para un pueblo que sabe sufrir con dignidad y esperanza cristiana”, explicó.