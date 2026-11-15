Huevo blanco o huevo de color: cuál es la diferencia y cuál es mejor comprar

El color de la cáscara es una de las diferencias más visibles entre los huevos que se venden en supermercados y comercios. Mientras algunos consumidores eligen los marrones porque creen que son más naturales o nutritivos, otros prefieren los blancos por su precio o apariencia.

Sin embargo, ¿existe una diferencia real entre ambos? Aunque su aspecto puede generar distintas percepciones, la ciencia explica qué determina la tonalidad de la cáscara y qué aspectos conviene tener en cuenta al momento de comprarlos.

Por qué algunos huevos tienen la cáscara blanca y otros marrón

El color de la cáscara depende principalmente de la genética y de la raza de la gallina que pone el huevo. No está relacionado con la alimentación del animal ni determina, por sí solo, la calidad del producto.

De acuerdo con información publicada por InfoAlimentos, los huevos comienzan a formarse con una cáscara blanca y, durante el proceso de formación, pueden incorporar distintos pigmentos. En los huevos marrones, por ejemplo, interviene la protoporfirina, que se deposita en la etapa final y les da esa tonalidad característica.

Por qué algunos huevos tienen la cáscara blanca y otros marrón. Shutterstock

Entre las razas que producen huevos blancos se encuentra la Leghorn, mientras que las gallinas Negra INTA, Rubia INTA y Rhode Island Red ponen huevos de cáscara marrón.

También existen huevos de otros colores, como azules y verdes, que responden a la presencia de pigmentos diferentes.

¿Los huevos marrones son más nutritivos que los blancos?

El color de la cáscara no determina el valor nutricional del huevo. Tanto los blancos como los marrones aportan proteínas de alto valor biológico, grasas, vitaminas y minerales.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) explica que los niveles de nutrientes no presentan diferencias significativas entre los huevos de cáscara blanca y marrón. Por lo tanto, elegir uno u otro no implica obtener un mayor aporte nutricional.

La creencia de que los huevos marrones son más saludables no tiene respaldo científico. Su apariencia puede ser distinta, pero eso no significa que tengan más proteínas, vitaminas o minerales.