La familia Bartolomé, dueña de Grupo Don Mario (GDM), adquirió 10.000 hectáreas (has) en la región de Negro Muerto, provincia de Río Negro, que estarán destinadas al desarrollo de cultivos extensivos.

La producción abastecerá tanto al mercado interno como externo.

La transacción se realizó a través de Liag, la empresa que Gerardo e Ignacio Barolomé -padre e hijo- compraron a título personal a la familia australiana Kahlbetzer.

De tal modo, la empresa dedicada a la producción agrícola ganadera será dueña de más de 60.000 hectáreas en el país. Hasta este entonces, la compañía contaba con dos campos: Las Balas, ubicado en De Vedia, Buenos Aires, de 13.123 has; y Finca Los Tolloches, en Talavera, Salta, de 41.080 has.

También contaba con 9346 has en Vicuña Mackenna, Córdoba, pero la empresa se desprendió de las tierras.

Actualmente, Liag registra una producción de 320.000 toneladas anuales entre soja, maíz, trigo, sorgo, legumbres y algodón.

Consultada por este medio, la empresa evitó precisar el monto de la transacción.

La noticia se conoció a través de un posteo en X del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien atribuyó inicialmente la compra a GDM. Sin embargo, la operación fue realizada a través de Liag que opera de manera independiente del grupo semillero.

“La decisión del Grupo Don Mario de adquirir cerca de 10.000 hectáreas en Negro Muerto es una señal muy importante de la confianza que genera Río Negro y del enorme potencial productivo que tiene nuestra provincia. Estamos hablando de una de las principales empresas del sector agropecuario argentino, que apuesta por desarrollar nuevas tierras en un valle con condiciones excepcionales para la producción agrícola. Estas inversiones no llegan porque sí. Llegan cuando hay previsibilidad, reglas claras, seguridad jurídica y un Gobierno que entiende que el sector privado necesita condiciones para invertir, producir y generar empleo”, sostuvo Weretilneck.

RÍO NEGRO GENERA CONFIANZA PARA INVERTIR Y PRODUCIR La decisión del Grupo Don Mario de adquirir cerca de 10.000 hectáreas en Negro Muerto es una señal muy importante de la confianza que genera Río Negro y del enorme potencial productivo que tiene nuestra provincia. Estamos hablando de una de las principales empresas del sector agropecuario argentino, que apuesta por desarrollar nuevas tierras en un valle con condiciones excepcionales para la producción agrícola. Estas inversiones no llegan porque sí. Llegan cuando hay previsibilidad, reglas claras, seguridad jurídica y un Gobierno que entiende que el sector privado necesita condiciones para invertir, producir y generar empleo. Desde la Provincia estamos haciendo nuestra parte. Con financiamiento del BID impulsamos obras estratégicas de electrificación rural en la zona, que permitirán mejorar las condiciones para producir, ampliar las superficies bajo riego y fortalecer el desarrollo de nuestros valles. Queremos un Río Negro donde las inversiones se transformen en producción, más oportunidades y trabajo para los rionegrinos. Ese es el rumbo que elegimos: infraestructura, inversión privada y desarrollo productivo. Sabemos que falta, pero tenemos rumbo. — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) November 13, 2026

Los Bartolomé se quedaron con Liag hace cuatro años por u$s 195 millones. La compañía, de capitales australianos, fue fundada en 1983 por la familia Kahlbetzer, que ya no tenía integrantes radicados en la Argentina y buscaba salir del mercado local.

Al momento de la transacción, Gerardo se quedó con el 85% del capital accionario, mientras que Ignacio lo hizo por el 15% restante, según informaron en aquel entonces a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Los empresarios tienen una fuerte presencia en el sector agropecuario. Gerardo fundó GDM, uno de los principales grupos semilleros del país, en 1982, en la localidad bonaerense de Chacabuco.

En 2003 la firma desembarcó en Brasil y luego hizo lo propio en Estados Unidos, mercado en el que avanzó de la mano de Ignacio, CEO del grupo desde 2021. Hoy, los dos países le representan a la empresa más del 80% de su factuación.

En total, GDM tiene 40 centros de investigación distribuidos en el globo. Puntualmente en Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Australia. En Pernambuco, en el nordeste de Brasil, tiene, además, su mayor planta de producción.

Su facturación anual ronda los u$s 1500 millones.