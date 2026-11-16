El dólar rumbo a $ 2000: cuándo lo espera el mercado y qué dicen los analistas locales y Wall Street

Los activos financieros argentinos inician la semana con pérdidas generalizadas: el dólar y el riesgo país suben, mientras bonos y acciones operan en baja.

En el segmento oficial, el dólar en el Banco Nación cotiza a $ 1525 para la compra y $ 1575 para la venta, $ 5 por encima del cierre anterior. En el mercado paralelo, el blue se mueve entre $ 1560 y $ 1580, mientras que el mayorista opera entre $ 1539 y $ 1548.

El riesgo país, en tanto, sube 7 unidades respecto del último cierre y se ubica en 839 puntos, arrastrado por una nueva caída de los bonos soberanos, que llega a 1% en algunos casos. Los títulos argentinos abren la semana absorbiendo shocks externos y la desconfianza de los inversores por la debilidad de la actividad económica.

En la renta variable, el índice S&P Merval cede 1,8%, y los ADRs en Nueva York también operan con mayoría de pérdidas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó la coyuntura a un shock externo, producto del aumento de la tasa de interés y del menor crecimiento a nivel mundial. Además, aseguró que hay un fuerte componente político, vinculado al temor de los inversores por un eventual regreso del kirchnerismo.

Wall Street, golpeada por la tecnología

Wall Street abrió este lunes en rojo, arrastrada por las ventas en el sector tecnológico a raíz de la crisis de Nvidia. Tras la apertura, el Dow Jones de Industriales perdía 0,4%, hasta los 52.140 puntos; el S&P 500 restaba 0,99%, hasta los 7.486 enteros; y el Nasdaq cedía 1,53%, hasta las 24.751 unidades.

Las ventas pesaron especialmente sobre Nvidia, cuyos títulos caían 1,47% en medio de la crisis desatada tras la dimisión de su cofundador y hasta ahora consejero delegado, Jensen Huang.

Según la agencia EFE, Huang renunció la semana pasada tras revelarse que mantuvo una relación extramatrimonial con una empresaria china, acusada por Estados Unidos de espiar para Pekín, y con dos trabajadoras de la compañía. Las acciones de la firma perdieron más de 12% la semana pasada.

También arrancaron en rojo otras acciones vinculadas a la inteligencia artificial: Micron (-6,42%), Intel (-5,63%), Broadcom (-4,38%) y AMD (-2,41%).

La inteligencia artificial también está en la mira

Entretanto, los inversores siguen de cerca la salida a bolsa de Anthropic, la creadora del asistente Claude. La empresa prepara una oferta pública de venta con la que busca captar hasta u$s 64.400 millones mediante la colocación de 825 millones de acciones, a un precio inicialmente previsto de entre u$s 70 y u$s 78.

Según Bloomberg, el fuerte interés de los inversores llevó a los bancos colocadores a estudiar un precio superior al rango previsto, lo que podría elevar la valoración de la compañía hasta los u$s 1,5 billones. El precio definitivo se espera para el miércoles y el debut bursátil, para el jueves.

En otros mercados, el petróleo WTI retrocedía 1,98%, hasta los US$ 86,81 el barril. El oro caía 0,28%, hasta los u$s 3.875 la onza, y la plata, 4,12%, hasta los u$s 47,09. El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años perdía 2,6 puntos básicos, hasta 5,127%.