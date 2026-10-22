El directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobó una garantía de inversión por u$s 200 millones con un plazo de 25 años para “aumentar la capacidad de transmisión eléctrica en Argentina y mejorar el abastecimiento de electricidad”.

Según detalló el organismo, la operación respaldará los proyectos AMBA I y Puerto Madryn–Choele, Choel–Bahía Blanca, “dos obras estratégicas para ampliar la capacidad de transmisión y fortalecer el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) del país”.

La garantía del BID era un paso necesario para avanzar con el proyecto AMBA I, una obra de alrededor de u$s 800 millones con el que el Gobierno busca resolver la falta de capacidad de transporte en alta tensión, el principal cuello de botella del sistema eléctrico y una de las causas de los apagones de verano.

“Contar con una red de transmisión eléctrica confiable es esencial para sostener el crecimiento económico, atraer inversiones y mejorar los servicios que reciben los hogares y las empresas. AMBA I demuestra cómo, desde el Grupo BID, podemos combinar nuestras capacidades para movilizar inversión privada hacia infraestructura estratégica para el desarrollo de Argentina. Esta operación refleja nuestro compromiso de transformar soluciones financieras innovadoras en inversiones concretas que respondan a las necesidades del país”, señaló Viviana Alva Hart, representante del Grupo BID en Argentina.

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