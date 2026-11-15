Jensen Huang analiza la posibilidad de volver a la conducción de Nvidia, pocos días después de haber renunciado en medio de una crisis por denuncias sobre supuestas relaciones personales con una presunta espía china y una subordinada. La información fue publicada por el Financial Times.

Según el diario británico, un grupo de aliados del empresario en Silicon Valley comenzó a organizar una campaña para presionar al directorio de la compañía y conseguir su reincorporación. Uno de ellos aseguró que están preparando una “war room” integrada por ejecutivos tecnológicos para reunir apoyos, incluso dentro de la Casa Blanca.

La iniciativa también consiguió respaldo público de figuras importantes del sector. Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, y Tim Sweeney, fundador de Epic Games, se sumaron a una carta abierta que reclama al directorio de Nvidia que “traiga de vuelta a Jensen”. Varios empleados de la compañía también expresaron públicamente su apoyo al empresario.

La interna de Nvidia y las presiones para definir su futuro

La campaña enfrenta resistencias dentro del propio escenario político estadounidense. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, pidió el domingo una “reorganización drástica” de la conducción de Nvidia tras la salida de Huang, en una señal de que su eventual regreso no cuenta con consenso.

Mientras tanto, la compañía intenta recuperar estabilidad bajo la conducción interina de Colette Kress. El directorio mantiene una investigación independiente sobre la conducta que desencadenó la crisis, mientras prepara a la empresa para la presentación de sus resultados trimestrales prevista para el martes.

El futuro de la conducción también abrió la posibilidad de buscar un reemplazante externo. Según había informado el Financial Times el viernes, el directorio de Nvidia se contactó con el CEO de Arm, Rene Haas, para explorar su posible sucesión. Sin embargo, la empresa aclaró que no inició ningún proceso formal para elegir a un nuevo máximo ejecutivo.

Jensen Huang, ex-CEO de Nvidia. Fuente: EPA TOLGA AKMEN

Las denuncias que provocaron la salida de Jensen Huang

La crisis comenzó después de que trascendieran informaciones sobre supuestas relaciones de Huang con una presunta espía china y una empleada subordinada. El caso generó cuestionamientos sobre los controles de cumplimiento de Nvidia, especialmente en sus operaciones de venta de chips de inteligencia artificial a clientes asiáticos que podrían tener vínculos con China.

De acuerdo con el Financial Times, incluso algunos de los empresarios que impulsan su regreso reconocen que las denuncias representan un obstáculo para recuperar su reputación. “Tener una aventura con una subordinada es una falta que justifica un despido”, admitió una persona involucrada en la campaña para reincorporarlo.

Por su parte, dos importantes accionistas de Nvidia reclamaron que el directorio mantenga abierta la posibilidad de su regreso. Brad Gerstner, fundador de Altimeter Capital, y Gavin Baker, de Atreides Management, publicaron una carta en la que destacaron los resultados obtenidos durante el liderazgo de Huang y la incertidumbre que genera su salida.

Tanto un portavoz de Nvidia como uno del empresario evitaron hacer comentarios sobre las versiones de un posible regreso. Por ahora, la decisión permanece en manos del directorio, que deberá resolver cómo conducir a una de las compañías más importantes del negocio global de inteligencia artificial en medio de una crisis de liderazgo.