Buscan voluntarios para vivir gratis en un barco de vela en Portugal: ofrecen navegar hacia Brasil y El Caribe a cambio de colaborar con reparaciones, limpieza y mantenimiento.

La modalidad del voluntariado permite que un anfitrión ofrezca un alojamiento gratuito en algún lugar del mundo, a cambio de que el voluntario colabore con ciertas tareas a lo largo de su estadía. Esto le permite el primero, avanzar con su proyecto y al segundo, viajar y recorrer el mundo a un costo más bajo que el habitual.

En este marco se presentó una oportunidad poco común dentro del voluntariado, ya que la propuesta ofrece vivir en un barco y navegar por Brasil y el Cariba, en vez de asentarse en un hogar como normalmente ocurre.

No obstante, es una propuesta ideal para los viajeros más aventureros, aunque antes de postularese, conviene saber qué beneficios da el voluntariado y cuáles son los gastos que corren por cuenta del voluntario .

Buscan voluntarios para vivir gratis en un barco de vela en Portugal

Workaway funciona como una plataforma intercambio: los viajeros colaboran con horas de tareas y los anfitriones dan alojamiento y comida, sin salario de por medio.

En este sentido, los anfitriones, Marco y Eduarda, viven en un barco de 28 metros que ahora está ubicado en Portimão, Portugal. Marco y su hijo Mathies navegaron diez años por el mundo antes de instalarse en Portugal.

Buscan voluntarios para vivir gratis en un barco de vela en Portugal: ofrecen navegar hacia Brasil y El Caribe a cambio de colaborar con reparaciones, limpieza y mantenimiento. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Según la publicación, los voluntarios reciben:

Cabina propia a bordo.

Tres comidas al día.

Baños con ducha caliente , calefacción y cocina equipada.

Conexión a internet mediante el hotspot del anfitrión.

Clases de navegación, mantenimiento de barcos tradicionales y reparación de velas.

A cambio, se espera que el anfritión ayude con:

Carpintería.

Pintura.

Limpieza.

Mantenimiento.

Construcción.

Trabajos eléctricos.

Ingeniería.

Reparaciones.

Cocina por turnos.

A partir de qué día vuelve al mar el barco y qué requisitos piden

El anfitrión señaló que el 16 de noviembre, el velero entra en dique seco para su mantenimiento anual. En este marco, se deberá limpiar, lijar, pintar y arreglar algunas partes del barco. Y se espera que el barco vuelva al mar a mediados o fines de enero. Recién después continúa el viaje, sin fecha de salida confirmada.

En este contexto, la convocatoria apunta sobre todo a la etapa de reparaciones.

Los requisitos son:

Perfil técnico : pintura, electricidad, carpintería, ingeniería o mantenimiento.

Estadía mínima de una semana.

Preferencia por mayores de 25 años.

Capacidad de trabajar en un equipo de unas siete personas.

Registro en Workaway para contactar al anfitrión.

Cabe destacar que varios corren por cuenta del voluntario: el pasaje a Portugal, el transporte interno y la visa correcta para hacer el voluntariado si no es ciudadano de la Unión Europea.

En conclusión, se trata de un voluntariado diferente que permite experimentar cómo es vivir en un barco. Los interesados solo deben ingresar a la plataforma, crearse una cuenta con sus datos personales, buscar la publicación y postularse. En última instnacia, el anfitrión acepta, o no, al voluntario.