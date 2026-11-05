La escalada de tensión en Paraguay crece con el correr de las horas y, este jueves, el Congreso convocó dos sesiones extraordinarias separadas en las que se debatirá la posible destitución del presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana.

La bancada oficialista del Partido Colorado (36 diputados) confirmó que votará a favor del juicio político contra el mandatario Santiago Peña. Con esto, podría haber unanimidad a favor del libelo acusatorio. Poco después de las 10:30 arrancó la sesión de la Cámara de Diputados.

La cita legislativa coincide con una jornada de intensas movilizaciones ciudadanas que reclaman en las calles la devolución inmediata de sus fondos.

Más temprano, el presidente del Congreso, Basilio Núñez, informó que, de manera extraoficial, que Peña ya habría firmado su renuncia. “Todo lo que sabemos es de forma extraoficial; ahora vamos al Congreso y, si es una renuncia, tendremos que convocar a una sesión de ambas cámaras”, comentó ante la prensa.

La oposición activó un pedido de juicio político contra Peña

La presentación fue impulsada por diputados opositores, que el miércoles presentaron un pedido de juicio político contra Peña y Alliana. Se produce en medio del conflicto financiero que afecta a unos tres millones de depositantes cuyos fondos siguen congelados.

Diputados paraguayos asisten a una sesión extraordinaria donde se debate una propuesta de juicio político contra el presidente, Santiago Peña. EFE/ Juan Pablo Pino

El titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, formalizó la convocatoria a dos sesiones extraordinarias consecutivas: la primera, a las 10:00, aborda el juicio político al presidente, mientras que la segunda evaluará la destitución del vicepresidente.

El escrito presentado por los legisladores fundamentó la solicitud en el “mal desempeño” del mandatario, quien además afronta crecientes cuestionamientos sobre la evolución de su patrimonio en medio del descontento social.

Según el artículo 225 de la Constitución paraguaya, se requiere una mayoría de dos tercios en la Cámara de Diputados para que la acusación pase al Senado, que actúa como juez.

En la Cámara Alta se necesita una mayoría cualificada de dos tercios para declarar culpable al acusado, lo que abriría la puerta a su separación del cargo.

Cronología de la crisis bancaria en Paraguay

Peña enfrenta una severa tormenta política luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) decretara la intervención y cierre del banco Ueno -con 2,9 millones de usuarios en una nación de 6,1 millones de habitantes-, luego de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo requerido.

La medida derivó en el cierre de sucursales y el cese de operaciones, mientras miles de ahorradores intentaban movilizar sus cuentas. Millonarios recursos de entidades públicas están depositados en Ueno, que además patrocinaba equipos locales de fútbol y eventos como la etapa en el país del Mundial de Rally.

Una mujer sostiene un cartel durante una manifestación en contra del Gobierno de Paraguay y la intervención de Ueno bank, en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino

Tras conocerse la intervención, una multitud de ahorristas se agolpó frente a las sucursales en un intento por retirar sus depósitos. El descontento escaló al caer la noche del martes con manifestaciones contra el Gobierno en la capital.

Con el objetivo de contener la escalada de tensión social, el Banco Central informó que quienes tengan depósitos congelados recibirán un primer pago de hasta diez millones de guaraníes, equivalentes a unos 1.675 dólares.

Personas sostienen un cartel durante una manifestación en contra del Gobierno de Paraguay y la intervención de Ueno bank, este miércoles en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino

En paralelo, la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) aseguró que el sistema financiero “opera con normalidad” y que las entidades trabajan para absorber a los clientes transferidos de Ueno; sin embargo, las fallas técnicas en diversas aplicaciones bancarias incrementan el temor y la desconfianza de los usuarios.

El partido de Gobierno en Paraguay respalda juicio político contra Santiago Peña

El gobernante Partido Colorado de Paraguay respaldó este jueves, poco antes de la sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados, un juicio político contra el presidente del país, Santiago Peña, a raíz de la intervención del privado Ueno bank.

Así lo anunció, en un comunicado difundido en X, el presidente de esa formación política y mentor de Peña, el exmandatario Horacio Cartes (2013-2018). “Acompañamos el juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad de la República”, publicó Cartes.

El exmandatario argumentó que, como titular del Partido Colorado o Asociación Nacional Republicana, no estarán “del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados”.

“Debemos pensar en la gente y en los valores que sostenemos desde el Partido Colorado. La bandera colorada representa una historia de servicio al país: honrarla también significa actuar con valentía cuando la patria lo exige”, puntualizó en el breve escrito.

La oposición ampliará la denuncia contra Peña por enriquecimiento ilícito

Asimismo, senadores de la oposición paraguaya adelantaron que extenderán la acción penal contra el presidente Santiago Peña por los presuntos delitos de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y administración en beneficio propio.

Según detalló el legislador Rafael Filizzola (PDP), la acusación se ampliará además al ministro de Economía, Óscar Lovera, al superintendente de Bancos, Holger Insfrán, y a los integrantes del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP).

-Con información de EFE-