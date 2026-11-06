AVIRA, Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina, anuncia la elección de Viviana Chaskielberg como su nueva presidente.

Actuaria egresada de la Universidad de Buenos Aires, Viviana cuenta con más de 30 años de trayectoria en la industria aseguradora.

Desde la presidencia de AVIRA, impulsará el desarrollo de los seguros de Vida y Retiro, promoviendo una mayor conciencia aseguradora y previsional y fortaleciendo el diálogo con las autoridades regulatorias y las instituciones vinculadas al sector.