La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para noviembre 2026.

Además, actualizó los topes de ingresos para acceder tanto a la AUH como al SUAF (Sistema Único de Asignaciones Familiares).

El ajuste aplicado por la ANSES responde a la movilidad vigente que se actualiza por el IPC y tiene como fin destinar las prestaciones sociales a aquellos grupos familiares que se encuentran por debajo del umbral de ingresos establecido.

Cuánto cobrarán los titulares de la AUH en noviembre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará un aumento del 1,9% en las asignaciones familiares en noviembre 2026, lo que impactará directamente en el valor de la Asignación Universal por Hijo.

El incremento se aplica según lo establecido por el Decreto 274/2024 que define una fórmula de movilidad mensual basada en la evolución del Índice de Precios al Consumidor publicado por el INDEC.

Con este mecanismo, el monto total de la AUH ascenderá a $ 159.563,17 por menor a cargo durante noviembre de 2026 .

Es fundamental recordar que, por sistema, ANSES no transfiere el 100% del monto de forma directa. El organismo deposita mensualmente el 80% del haber, mientras que el 20% restante se retiene como garantía del cumplimiento de los controles de salud y educación.

Calendario de pagos AUH ANSES noviembre: fechas de cobro confirmadas.

Calendario de pagos AUH noviembre 2026: fechas de cobro confirmadas

El calendario de pagos considera los feriados previstos durante el mes por la visita del Papa a la Argentina y comenzará el miércoles 11 de noviembre, ya que 9 y 10 serán feriado.

Como es habitual, se ordenará según la terminación del documento de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: 11 de noviembre

DNI terminados en 1: 12 de noviembre

DNI terminados en 2: 13 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 13 de noviembre

DNI terminados en 5: 16 de noviembre

DNI terminados en 6: 17 de noviembre

DNI terminados en 7: 18 de noviembre

DNI terminados en 8: 19 de noviembre

DNI terminados en 9: 20 de noviembre

Cuáles son los requisitos para cobrar la AUH

Para seguir cobrando la Asignación Universal por Hijo, se deben cumplir con las siguientes condiciones: