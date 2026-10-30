Buscan voluntarios para vivir gratis en una zona con playas y ríos en España: ofrecen alojamiento con internet a cambio de colaborar con diferentes tareas en una granja ecológica.

La modalidad de voluntariado permite que un viajero consiga un alojamiento sin costo con ciertas comodidades a cambio de colaborar con tareas a lo largo de la semana en el lugar del anfitrión.

En este sentido, la plataforma Workaway, la cual conecta ambas partes, compartió la publicación de una anfitriona en Nava, España, que busca voluntarios para colaborar con su granja ecológica cerca de playas y ríos.

Sin embargo, antes de postularse, es importante que el viajante sepa que hay gastos que corren por cuenta de él.

De qué se trata el voluntariado en España

La anfitriona comentó que tiene un proyecto de granja ecológica y que también tiene experiencia en voluntariado.

Las tareas con las que se debe colaborar son:

Jardinería.

Organización en general.

Permacultura.

Cocina.

Buscan voluntarios para vivir gratis en una zona con playas y ríos en España: ofrecen alojamiento con internet a cambio de colaborar con diferentes tareas en una granja ecológica. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

A cambio, el voluntario recibirá:

Alojamiento con una gran vista.

Comida (con un sistema de turnos para organizar los días que le toca a cada uno).

Ducha solar.

Inodoro de compost.

Ropa de cama.

Internet.

El lugar cuenta con muchas rutas de senderismo, caballos, playas y ríos. “La naturaleza acá es la mejor”, indicó la anfitriona.

Asimismo, acepta dúos de voluntarios, mascotas y nómadas digitales, es decir, cualquier persona que realice su trabajo de manera remota.

Datos importantes del voluntariado

Cabe destacar que varios gastos corren por cuenta del voluntario, es decir, pasajes, seguro de viaje y transporte interno los debe pagar el viajero.

De igual manera, si la persona no es ciudadana de la Unión Europea, necesitará el visado adecuado para hacer voluntariado. En este marco, es importante contactarse con la embajada en su país de origen antes de viajar.

Según la publicación, la disponibilidad es de noviembre de 2026 hasta diciembre del 2027 .

En conclusión, esta oportunidad es ideal para los viajeros aventureros amantes de la naturaleza, ya que la granja ecológica española tiene espectaculares vistas y mucho contacto con la jardinería y los animales.

Para postularse, deberá crearse una cuenta en Workaway, cargar sus datos personales y enviar la solicitud a la anfitriona. Por último, ella decidirá si acepta al viajero, o no.