Un riesgo país por encima de los 800 puntos básicos no responde únicamente a factores internacionales, como la suba de las tasas de interés o las “midterms” en Estados Unidos. También refleja las señales que dejan algunos indicadores de la economía argentina y la preocupación de los inversores sobre el rumbo del programa económico de Javier Milei de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

En este contexto, los economistas que participaron de una nueva Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de El Cronista (EMEC) volvieron a ajustar sus proyecciones y estimaron que la actividad económica crecerá apenas por encima del 1% en 2026, muy por debajo de las expectativas oficiales.

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