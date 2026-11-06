La inteligencia artificial nos pone ante una oportunidad extraordinaria: ampliar lo que una persona puede pensar, crear y ejecutar. Pero esa capacidad no se convierte sola en mejores resultados. Aprovechar ese potencial exige desarrollar habilidades humanas que todavía no ocupan un lugar central en nuestra formación ni en la manera en que reconocemos el talento.

La IA transforma profundamente la naturaleza del trabajo. Al ampliar nuestra capacidad de ejecución, cambia el peso de las habilidades con las que le damos dirección: reconocer qué problema vale la pena resolver, conducir el trabajo con personas y sistemas, evaluar lo producido y responder por el resultado. Esa transformación nos exige repensar qué queremos formar y qué necesitamos medir.

Por eso, prepararse para aportar valor en la era de la IA exige abrir una pregunta anterior a la herramienta: qué resultado queremos conseguir y para quién tiene valor. Una persona puede dominar una aplicación y utilizarla para acelerar una tarea que ya no hace falta. También puede conocer pocas funciones y encontrar una forma de resolver un problema que su equipo arrastra hace años. La diferencia está en la relación que logra construir entre una capacidad tecnológica y una necesidad real.

Para reconocer esa oportunidad hay que entender algo del mundo sobre el que se quiere intervenir. El conocimiento profesional aporta esa comprensión. Pero también necesitamos saber ponerlo en acción, y las formas habituales de presentar nuestro talento muestran poco de esa relación.

El examen tradicional suele premiar la capacidad de recordar contenidos y reproducir una respuesta esperada. La IA commoditiza el conocimiento y democratiza la capacidad de generar respuestas. El conocimiento sigue siendo necesario, pero la evaluación tiene que ir más allá y mostrar si alguien sabe aplicarlo para resolver un problema, construir una solución y aprovechar la tecnología para lograr un resultado útil.

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El currículum tiene valor narrativo: cuenta dónde estuvimos y qué responsabilidades asumimos. Pero ese recorrido resulta insuficiente para anticipar cuánto valor podremos aportar en esta nueva era del trabajo profesional. Cuando cambia profundamente lo que podemos hacer y lo que se espera de nosotros, los puestos que ocupamos necesitan complementarse con evidencia de nuestras capacidades.

Es relativamente sencillo comprobar si una respuesta es correcta en un examen tradicional, o si alguien ocupó puestos similares al que buscamos cubrir. Pero la facilidad para evaluar esas señales no garantiza que podamos anticipar cómo se desempeñará. Ante la transformación en el valor de las habilidades que implica la IA, esa limitación se vuelve más importante: lo que nos cuesta observar también nos cuesta enseñar, desarrollar y reconocer.

La IA puede ayudarnos a cambiar eso. Permite construir simulaciones de trabajo donde una persona asume un rol, enfrenta un problema e interactúa con personajes que tienen objetivos propios. Esos mundos simulados pueden evolucionar a partir de sus decisiones y hacer visibles sus consecuencias.

La lógica es la de un simulador de vuelo: permite practicar decisiones y enfrentar situaciones difíciles antes de que un error tenga consecuencias reales. La IA abre la posibilidad de llevar esa experiencia a otras profesiones, creando mundos donde las personas puedan ejercer su rol, intervenir y observar qué ocurre. Así, habilidades que cuesta reconocer en un examen o en un currículum pueden ponerse en juego y desarrollarse mediante la práctica.

La IA permite transformar las experiencias de desarrollo y evaluación de habilidades. En una época en la que medimos calorías, sueño y actividad física para mejorar nuestra vida, también necesitamos conocer y desarrollar las habilidades que sostienen nuestro valor profesional. Hacer visibles esas habilidades nos permite orientar la formación y reconocer capacidades que hoy pasan inadvertidas. Esta posibilidad de desarrollar talento importa especialmente porque la IA representa una amenaza para quien no logre adaptar su aporte y una oportunidad para quien consiga aumentarse con ella.

Estamos ante una oportunidad singular: ampliar la capacidad humana y, al mismo tiempo, mejorar cómo la reconocemos. El acceso a la IA será insuficiente si no construimos la capacidad humana de convertirla en valor. Formarlas, medirlas y certificarlas es una de las decisiones que van a definir cuánto de este potencial se convierte en productividad para las organizaciones y en nuevas oportunidades para las personas.