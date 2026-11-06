Se aproximan tormentas y fuertes ráfagas de viento el viernes 6 de noviembre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la llegada de tormentas que afectarán a diferentes regiones del país. Córdoba, Mendoza y San Luis serán unas de las provincias afectadas por lluvias durante toda la jornada del viernes 6 de noviembre.

Desde el organismo nacional emitieron una alerta amarilla por lluvias y fuertes ráfagas de viento en 6 provincias.

Temporal en Mendoza y San Luis: cómo estará el clima el viernes 6 de noviembre

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla que afectará las provincias de Mendoza y San Luis.

De acuerdo al organismo nacional, “la zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 110 km/h” ; mientras que en el resto del área las ráfagas pueden alcanzar los 80 km/h.

Además, en la capital de Mendoza, en San Rafael y otras regiones de la provincia se esperan lluvias durante toda la jornada, puntualmente durante la madrugada y mañana del viernes.

Alerta amarilla en 6 provincias

Además de Mendoza y San Luis, el temporal del viernes 6 de noviembre también afectará a las provincias de Córdoba, La Pampa, La Rioja y San Juan.

El SMN emitió una alerta amarilla para toda la jornada y prevé lluvias y tormentas de variada intensidad. Con ráfagas de viento que pueden alcanzar los 110 km/h en las zonas de mayor altura.

Alerta amarilla. Servicio Meteorológico Nacional

Qué significa el nivel amarillo del SMN

El nivel amarillo advierte sobre posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.