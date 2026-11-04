Usando una expresión que se forjó hace algunas décadas atrás, el boom de los commodities le dio a la Argentina un viento de cola importante durante 2026. Una buena cosecha con buenos precios internacionales y una Vaca Muerta produciendo a pleno en un contexto de suba del petróleo hicieron que en las cuentas del país hubiera un registro de dólares pocas veces antes visto.

El Banco Mundial proyecta que los precios de las materias primas -después de tres años a la baja- habrán subido 23% este año, impulsados por la fuerte suba de la energía, los alimentos y los metales.

Pero el mismo informe que confirma lo que se vivió en Argentina contiene un dato que obliga a mirar un poco más allá del boom: el índice general de commodities bajaría 7% en 2027. Para un país que necesita dólares, reservas e inversiones, la pregunta no es solamente cuánto puede beneficiarse de este shock, sino cuánto tiempo durará.

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