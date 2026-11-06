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Se aproximan tormentas y vientos para este viernes 6 de noviembre: se esperan lluvias intensas y ráfagas de viento que pueden superar los 110 km/h en San Luis.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió dos alertas amarillas por viento y tormenta para este viernes 6 de noviembre en la provincia de San Luis. Asimismo, compartió un listado de recomendaciones a tener en cuenta en cada caso porque se tratan de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño.

La mayor cantidad de zonas de la provincia se verán afectadas por la alerta amarilla por viento .

Según el informe, “la zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 110 km/h ”.

Luego señala que “el resto del área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h, pudiendo ser superadas de forma puntual”.

Zonas afectadas por la alerta amarilla por viento

Zona baja de Ayacucho.

Zona baja de Chacabuco.

Zona baja de Junín.

Zona baja de Libertador General San Martín.

Zona serrana de Ayacucho.

Zona serrana de Belgrano.

Zona serrana de Coronel Pringles.

Zona serrana de Juan Martín de Pueyrredón.

Zona serrana de Libertador General San Martín.

Se aproximan tormentas y vientos para este viernes 6 de noviembre: se esperan lluvias intensas y ráfagas de viento que pueden superar los 110 km/h en San Luis. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Zona afectada por la alerta amarilla por tormenta y por viento

Gobernador Dupuy.

En el caso de Gobernador Dupuy, se verá afectado por lluvias y tormentas de variada intensidad. Las mismas podrían estar acompañadas por “abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, frecuente actividad eléctrica y ráfagas”.

En este marco, se prevén “valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de forma local”.

Qué significa la alerta amarilla y cuáles son las recomendaciones del SMN

Según el SMN, las alertas amarillas quieren decir: informate. Posibles fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas” .

Recomendaciones por tormenta:

Evitar salir. No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua Cerrar y alejarte de puertas y ventanas. Retirar o asegurar objetos que pue dan ser arrastrados por el viento. Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Recomendaciones por viento:

Amarillo: