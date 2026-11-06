Esto empieza a rozar lo ridículo. Una vez más, las acciones tecnológicas están sufriendo un duro golpe: es la tercera sacudida en apenas unas semanas. Pero esta situación resulta más preocupante que los anteriores episodios de nerviosismo. De nuevo —aunque esta vez con mayor intensidad—, los inversores se preguntan: “¿Es esta la gran caída? ¿Está estallando por fin la burbuja de la IA?”.

No pretendo conocer la respuesta. Pregúntenmelo de nuevo dentro de una semana, aproximadamente, y sabremos si esta inestabilidad se agrava y se extiende, o si se trata simplemente de otra falsa alarma. Pero el hecho de que todos nos planteemos la misma pregunta una vez más es, en sí mismo, muy revelador.

Está claro que la tecnología de IA funciona. En eso no hay discusión. Pero también Internet funcionaba muy bien, y aun así provocó un desplome de los mercados hace un cuarto de siglo. (Siento si esto les hace sentirse mayores).

Cualquier persona sensata puede identificar los síntomas de una fiesta insostenible en torno a los activos de IA, especialmente en las acciones relacionadas con este sector, que dominan los mercados tanto en Estados Unidos como a nivel global. Basta con observar algunos de los posibles focos de tensión: niveles elevados de deuda estructurada de formas cada vez más ingeniosas, un potencial de ingresos reales más que cuestionable y ejemplos desconcertantes de financiación circular.

Como señaló recientemente el Banco de Pagos Internacionales, cerca del 29% de los acuerdos de inversión de las empresas de IA tienen como destinatarias otras empresas del mismo sector, y más de la mitad de la inversión que entra en compañías de IA procede de otras firmas del sector. En caso de crisis, esta financiación circular puede convertirse fácilmente en un pelotón de fusilamiento circular.

Todo esto era conocido y ampliamente aceptado desde hace meses como un posible detonante de una corrección. Lo que no sabíamos era qué evento concreto actuaría como detonante.

Puede que la política estadounidense sea, finalmente, ese detonante. La reacción inicial a las históricas elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, que se saldaron con contundentes victorias para el Partido Demócrata tanto en el Congreso como en diversos cargos a nivel estatal, fue muy positiva. Las bolsas de todo el mundo subieron, en parte por el alivio de ver un resultado claro e indiscutible, en parte por la esperanza de recuperar cierta normalidad en los mercados gracias a un mayor control y contrapeso frente a un presidente impredecible, y en parte por la expectativa de que estos comicios pudieran acelerar el fin de la guerra aparentemente carente de sentido en Irán.

El precio del petróleo cayó por debajo de los u$s 100 por barril, después de haber alcanzado los u$s 118 a finales del mes pasado, tras el contundente mensaje enviado por los votantes de todo Estados Unidos, que dejaron claro su hartazgo ante el encarecimiento de la energía provocado por la guerra, que está elevando el costo de la vida (y de llenar el depósito del coche). La interpretación del mercado es que, de una manera u otra, la guerra tiene que terminar, y debe hacerlo cuanto antes.

Pero el buen ambiente en los mercados duró apenas un día. Y es que los votantes también dejaron claro que no les gusta la IA, y concretamente, que no quieren que se construyan en sus vecindarios enormes centros de datos que consumen cantidades ingentes de energía y agua. La IA estuvo presente en las boletas de varios estados, donde se consultó a los ciudadanos si debían retrasarse o restringirse los proyectos de centros de datos. En casi todos los casos, los votantes dieron la espalda a las grandes tecnológicas. Se acerca un marco regulatorio y de concesión de permisos mucho más estricto para un sector que sostiene una parte desproporcionada de la economía estadounidense y de los mercados globales.

Los votantes estadounidenses dejaron claro que no les gusta la IA y que no quieren que se construyan en sus vecindarios enormes centros de datos. Schneider

Frank Flight, estratega de Citadel Securities, señaló el jueves que, en teoría, algunos de estos proyectos simplemente se trasladarán de estados hostiles a otros más favorables. Al final, seguirán adelante.

Quizás. Pero esto sigue siendo un problema para los proyectos financiados con grandes cantidades de capital prestado. “Encontrar ubicaciones alternativas, suministro eléctrico y las autorizaciones necesarias lleva tiempo, por lo que este ajuste aún podría retrasar considerablemente el despliegue y aumentar los costos”, afirmó. “Por tanto, cabría esperar una cierta moderación del impulso que la construcción y la demanda de recursos asociada aportan al crecimiento y a la inflación a corto plazo, así como un menor impacto sobre la inversión acumulada y las necesidades de financiación”.

Las empresas tecnológicas diversificadas, especialmente aquellas que ya cuentan con capacidad en centros de datos, están resistiendo relativamente bien esta última oleada de tensión, que el jueves provocó una caída del 5% en el índice tecnológico Nasdaq Composite, su mayor retroceso en 19 meses. Sin embargo, las apuestas centradas exclusivamente en el desarrollo de la IA han sufrido un duro golpe. Las acciones de CoreWeave cayeron un 10% solo el jueves, acumulando un descenso del 70% desde su máximo de mayo. El fabricante de chips SanDisk cayó un 22% el jueves, y Micron, un 17%.

“A estas valoraciones, la inversión en IA es como un tiburón que debe seguir nadando para mantenerse con vida”, comenta Trevor Greetham, responsable de multiactivos en Royal London Asset Management.

Antes de las elecciones de mitad de mandato, en octubre, Dario Perkins, de la firma de análisis TS Lombard, describió cómo podría ser un desplome real en el sector de la IA. Por supuesto, gran parte de esto es mera especulación. Pero él estima que, en el peor de los escenarios, las acciones estadounidenses podrían perder al menos un 30% de su valor y generarse hasta u$s 200.000 millones en pérdidas crediticias, acompañadas de “una oleada” de impagos de deuda en el sector tecnológico.

En cuanto a las acciones, “se trata de estimaciones conservadoras, que devuelven la cuota del sector tecnológico en el mercado estadounidense a los niveles previos a la llegada de ChatGPT”, señaló. Los bonos gubernamentales y las acciones de mercados no estadounidenses se perfilan como posibles refugios, añadió. Es un análisis que invita a la reflexión, pero que también resulta plausible —es revelador que los bonos del Tesoro de Estados Unidos ya hayan comenzado a subir—.

Un desenlace rápido del conflicto en Irán sigue siendo la mejor oportunidad para que los mercados recuperen la estabilidad. Pero algún día, la señal de alarma en torno a la fiebre por la IA dejará de ser un simulacro.