Los conductores de la Ciudad de Buenos Aires que excedan los límites de velocidad pueden perder hasta 10 puntos de su licencia de conducir por cada infracción, de acuerdo con la gravedad de la falta. Si acumulan sanciones y llegan a cero en el sistema de scoring, pueden quedar inhabilitados para manejar hasta cinco años .

La medida está contemplada en la Ley 2148, que establece el Código de Tránsito y Transporte porteño y regula el Sistema de Evaluación Permanente de Conductores (SEPC).

El mecanismo busca sancionar a quienes reiteran infracciones y pierden progresivamente el puntaje asignado a su registro.

Exceso de velocidad en CABA: cuántos puntos descuentan por cada infracción

El sistema porteño asigna 20 puntos iniciales a cada conductor que obtiene una licencia de conducir emitida por el Gobierno de la Ciudad. Ese saldo disminuye cuando se comprueban infracciones contempladas en el Código de Tránsito y Transporte.

En el caso de los excesos de velocidad, el descuento depende de cuánto se supere el máximo permitido:

5 puntos: cuando el exceso se encuentra entre el 10% y el 30% de la velocidad permitida.

10 puntos: cuando se supera en más de un 30% el límite establecido.

Esto significa que una infracción grave puede consumir la mitad del puntaje inicial de un conductor. Si ya registra otras faltas, el descuento puede acercarlo todavía más a la pérdida total de los puntos.

Cuándo pueden inhabilitar la licencia de conducir en CABA

La Ley 2148 establece descuentos de puntos por exceso de velocidad y contempla la inhabilitación para los conductores que agoten reiteradamente el scoring en CABA.

La inhabilitación no se aplica automáticamente por cometer una infracción de velocidad. Según el sistema porteño, la consecuencia se activa cuando el conductor alcanza los cero puntos en su licencia.

Cuando esto sucede, se inicia un procedimiento administrativo ante un Controlador de Faltas. El conductor cuenta con un plazo de 20 días para presentarse y resolver el legajo correspondiente.

La duración de la sanción depende de cuántas veces haya agotado el puntaje:

Primera vez: 60 días de inhabilitación.

Segunda vez: 180 días de inhabilitación y caducidad de la licencia.

Tercera vez: 2 años de inhabilitación y caducidad del registro.

Cuarta vez y sucesivas: 5 años de inhabilitación y caducidad de la licencia.

Por lo tanto, quienes reincidan y vuelvan a perder todos sus puntos pueden enfrentar una prohibición de conducir considerablemente más extensa que la primera sanción.

Qué deben hacer los conductores para recuperar la licencia

Para volver a manejar, los conductores deben cumplir el período de inhabilitación y aprobar un curso obligatorio de educación vial y prevención de accidentes.

En los casos de reincidencia, a partir de la segunda vez que se llega a cero puntos, también se dispone la caducidad de la licencia. Esto significa que, una vez cumplida la sanción, la persona deberá iniciar nuevamente el trámite de otorgamiento del registro.

El procedimiento incluye el curso correspondiente y los exámenes teórico, práctico y psicofísico. Una vez finalizado, se le asignarán únicamente 10 puntos, en lugar de los 20 iniciales.

Cómo consultar cuántos puntos tiene la licencia de conducir

Los conductores pueden consultar su saldo de puntos a través del sistema de evaluación de conductores del Gobierno porteño.

La quita se hace efectiva cuando se realiza el pago voluntario de la infracción o después de que un Controlador Administrativo de Faltas dicta una resolución sancionatoria.

Además, quienes todavía no hayan llegado a cero puntos pueden acceder a cursos voluntarios de reeducación vial para recuperar hasta 4 puntos, una vez por año.

La normativa también contempla que los descuentos parciales pueden quedar sin efecto después de tres años, siempre que durante ese período el conductor no haya alcanzado los cero puntos y presente el certificado de libre deuda de infracciones.

Scoring en CABA: la Legislatura aprobó cambios en las sanciones para conductores reincidentes

La Legislatura porteña aprobó el 29 de octubre de 2026 una reforma del sistema de scoring que modifica las sanciones para los conductores que pierdan todos los puntos de su licencia.

Entre los principales cambios, se contempla una reducción de los períodos de inhabilitación: la sanción máxima pasará de cinco años a dos años.