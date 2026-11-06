Tesla ya tiene lugar y fecha para su debut en la Argentina.

El 20 de noviembre, según confirmó la marca en su cuenta de X, la marca abrirá un espacio en el primer piso de Unicenter, donde los visitantes podrán conocer sus vehículos y, además, probarlos en una zona de test drive que tendrá 10 unidades.

Cencosud confirmó el desembarco, pero dejó una incógnita central: no informó cuáles serán los dos modelos que estarán en exhibición ni cuáles integrarán la primera oferta comercial.

Sin embargo, todo apunta a que el Model 3 y el Model Y serán los elegidos para el mercado argentino.

Los dos modelos son los que Tesla usó en su desembarco de este este año en Uruguay y los que concentran prácticamente todo el volumen de entregas de la compañía. No es todavía una confirmación de la automotriz, pero sí la hipótesis que mejor encaja con la estrategia que viene desplegando en la región.

Tesla confirmó en su cuenta de X la fecha de su llegada a la Argentina x.com/Tesla_LatAm

La incógnita que queda por resolver es cuánto costarán. Tesla todavía no publicó precios para la Argentina y existen dos escenarios posibles.

Una cuenta conservadora, que toma una estructura de costos más parecida a la de un importador tradicional, lleva al Model 3 a unos u$s 60.000 y al Model Y a unos u$s 65.000.

Pero una segunda estimación, que contempla el modelo de venta directa de Tesla, sus precios en Uruguay y el nuevo régimen de importación argentino, abre la posibilidad de que los valores sean sensiblemente menores: alrededor de u$s 45.000 para el Model 3 y u$s 50.000 para el Model Y.

El Model Y es uno de los modelos que se perfilan para llegar al país Fuente: Shutterstock Shutterstock

La diferencia entre ambos escenarios es de unos u$s 15.000 por vehículo. Y allí puede estar una de las mayores sorpresas del desembarco.

Los dos Tesla que se perfilan para la Argentina

El Model 3 es el sedán de entrada de la marca. Tesla lo presenta en Uruguay como su vehículo más accesible y ofrece allí una versión de tracción trasera desde u$s 32.990, con una autonomía homologada de 534 kilómetros bajo ciclo WLTP. La gama uruguaya también incluye una versión Long Range desde u$s 37.990 y una Performance de u$s 49.990.

El Model Y ocupa el lugar del SUV mediano. En Uruguay, la versión de entrada con tracción trasera parte de u$s 36.490, mientras que la Long Range llega a u$s 41.490. La versión inicial ofrece 466 kilómetros de autonomía WLTP.

La elección de estos dos modelos tendría sentido por varios motivos. Son los vehículos más accesibles de la gama y, al mismo tiempo, los que concentran el volumen de Tesla. La compañía los ofrece actualmente en conjunto en sus configuradores de América Latina y Estados Unidos, mientras que otros productos ocupan nichos mucho más específicos.

También existe una pista regional. Cuando Tesla anunció su llegada a Uruguay, presentó explícitamente al Model 3 y al Model Y como los vehículos que se acercaban al mercado.

Cuánto cuestan en Estados Unidos y Uruguay

La comparación entre mercados ofrece una primera referencia para intentar anticipar el precio argentino.

En Estados Unidos, Tesla publica actualmente un precio inicial de u$s 36.990 para el Model 3 y de u$s 39.990 para el Model Y, sin impuestos ni otros cargos. Si se incorporan los cargos de destino y reserva, los valores parten de unos u$s 38.630 y u$s 41.630, respectivamente.

Model 3 es uno de los modelos con más posibilidades de llegar al país

En Uruguay, en cambio, los precios de entrada son menores: u$s 32.990 para el Model 3 y u$s 36.490 para el Model Y, con IVA incluido.

La diferencia es importante porque muestra que Tesla no necesariamente traslada de manera automática el precio estadounidense a un mercado latinoamericano. En Uruguay, el Model 3 cuesta unos u$s 4000 menos que en Estados Unidos y el Model Y, unos u$s 3500 menos.

Dos cuentas para saber cuánto costará un Tesla

La primera estimación parte de una hipótesis conservadora: Tesla se comporta en la Argentina, a efectos de costos, de manera más parecida a un importador tradicional. Sobre el precio del vehículo de origen se suman flete, seguro, nacionalización, impuestos, logística y los costos asociados a la comercialización.

¿Llegará el Cybertruck a la Argentina? Fuente: Bloomberg Kyle Grillot

Con esa lógica, el Model 3 podría quedar cerca de u$s 60.000 y el Model Y alrededor de u$s 65.000. Es un escenario que coincide, además, con las referencias que ya circulan en el mercado y con estimaciones publicadas que ubican el precio de entrada de los Tesla por encima de los u$s 60.000.

Pero esa no es la única cuenta posible.

El escenario Tesla: precios más bajos

La segunda estimación parte de una premisa diferente: Tesla puede jugar con algunas ventajas que no tienen las automotrices tradicionales.

La primera es el modelo de venta directa. La compañía no necesita una red de concesionarios independientes que compre los vehículos y agregue su propio margen. La segunda es que ya tiene una política de precios regional comprobable: en Uruguay vende sus modelos de entrada por debajo de los valores estadounidenses.

La tercera es regulatoria. A fines de septiembre, el Gobierno elevó de u$s 16.000 a u$s 35.000 el valor FOB máximo de los vehículos eléctricos que pueden ingresar dentro del régimen de arancel extrazona de 0%. El cambio amplió considerablemente el universo de modelos que pueden acceder al beneficio, aunque existe un cupo y todavía no se conoce el valor FOB de las unidades que Tesla enviará a la Argentina.

Con estas variables, una segunda estimación ubica el Model 3 en torno de u$s 45.000 y el Model Y cerca de u$s 50.000.

Captura de video tomada de la cuenta en X @Tesla de la empresa Tesla en la que se ve la nueva generación de su deportivo eléctrico Roadster. Fuente: @Tesla @Tesla

No se trata de precios filtrados ni de valores informados por Tesla. Es un escenario de trabajo que supone que la compañía traslada parte de su política de precios regional, aprovecha el régimen arancelario y conserva las ventajas de su modelo de venta directa.

El punto que todavía impide cerrar la cuenta es el valor FOB. El precio de venta en Estados Unidos o Uruguay no equivale necesariamente al valor que Tesla declarará ante la Aduana argentina. Por eso, el régimen de arancel cero puede mejorar la ecuación, pero no permite deducir por sí solo cuánto terminará pagando el comprador.

El Cybertruck, la tercera posibilidad

Si Model 3 y Model Y son los candidatos naturales para el lanzamiento, hay un tercer Tesla que despierta otra pregunta: ¿puede llegar el Cybertruck?

La pickup tiene argumentos a favor. Tesla ya la produce y comercializa, es uno de los vehículos más reconocibles de la marca y existen unidades que llegaron a la Argentina a través de importadores particulares. Además, el país flexibilizó el esquema de homologación para vehículos fabricados bajo las normas estadounidenses, un cambio que facilita el ingreso de modelos certificados por la autoridad de seguridad de ese país.

Pero el precio juega decididamente en contra. El Cybertruck parte en Estados Unidos de u$s 74.990, más del doble del nuevo límite FOB de u$s 35.000 para acceder al régimen de arancel cero. Tesla ofrece además versiones superiores que llegan hasta casi u$s 100.000.

También hay una señal comercial: el Cybertruck no fue el modelo elegido para el desembarco de Tesla en Uruguay, donde la marca comenzó con Model 3 y Model Y.

Por eso, el Cybertruck no está necesariamente descartado para la Argentina, pero parece mucho más difícil que forme parte de la primera tanda de vehículos. Su lugar podría estar en una segunda etapa, como producto de imagen y de nicho, antes que como uno de los modelos destinados a generar volumen.

Qué otros Tesla quedan afuera

La gama internacional de Tesla es más amplia que los dos modelos que se perfilan para la Argentina. El configurador estadounidense incluye actualmente al Model 3, Model Y, Model Y L y Cybertruck, mientras que otros productos de la compañía responden a segmentos diferentes.

El Model Y L es una variante de mayor tamaño y distancia entre ejes del SUV, mientras que el Cybertruck ocupa el segmento de las pickups. El Roadster, por su parte, sigue siendo un proyecto de alto desempeño y no una alternativa de volumen.

Un desembarco que se fue armando durante 2026

La llegada de los primeros Tesla a Unicenter es el resultado de varios movimientos que se produjeron durante el año.

En julio, Tesla anunció su desembarco en Uruguay y mostró al Model 3 y al Model Y como sus primeros productos para ese mercado.

En agosto, la compañía comenzó a buscar personal para su operación argentina. En septiembre se conoció la constitución de Tesla Argentina SRL y la designación de Joaquín Lizarralde al frente de la operación local y uruguaya. Ese mismo mes aparecieron las primeras versiones sobre la instalación de una tienda en Buenos Aires.

Elon Musk, fundador de Tesla

Ahora, Cencosud confirmó el siguiente paso: Unicenter tendrá desde fines de noviembre un espacio de Tesla, con dos vehículos en exhibición y 10 unidades destinadas al test drive.