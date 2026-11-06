Por orden de la Ley 14.346, arrestarán de 15 días a 1 año a las personas que maltraten o sometan a crueldad a animales.

La Ley N° 14.346 establece penas para las personas que maltraten o hagan víctimas de actos de crueldad a los animales.
En este marco, los ciudadanos que sean testigos de este tipo de actos contra los animales pueden tomar cartas en el asunto recopilando datos y pruebas, y luego llamando a las autoridades correspondientes.
No obstante, primero es importnate definir qué son los maltratos y actos de crueldad contra los animales, según la normativa argentina.
Arrestarán de 15 días a 1 año a las personas que maltraten o sometan a crueldad a animales
El artículo 1 de la Ley 14.346, señala que “será reprimido con prisión de quince días a un año, el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales”.
Esto quiere decir que cualquier persona que someta a crueldades contra cualquier tipo de animal, podría ser arrestado de 15 días a 1 año.
Cuáles son los actos de maltrato según la ley
Según el artículo 2, los actos de maltrato son los siguientes:
- No darles de comer la cantidad o calidad de comida que necesitan para estar bien.
- Obligarlos a trabajar usando herramientas o métodos que les causen dolor o castigos innecesarios.
- Hacerlos trabajar demasiadas horas seguidas sin darles el descanso necesario según el clima.
- Ponerlos a trabajar cuando su salud o estado físico no es el adecuado.
- Darles drogas o sustancias que no sean por un tratamiento médico.
- Hacerlos tirar de vehículos que son demasiado pesados para su fuerza.
Cuales son los actos de crueldad, según la ley
Según el artículo 3, los actos de crueldad son los siguientes:
- Hacer experimentos en animales (vivisección) si no es para un fin científico comprobado, o si se hace en lugares o por personas que no tienen autorización.
- Cortarle o mutilarle cualquier parte del cuerpo a un animal, a menos que sea estrictamente por salud, higiene, para identificarlo o por razones de piedad.
- Operar a un animal sin anestesia y sin ser médico o veterinario, a menos que sea por un tratamiento médico, urgencia o práctica profesional justificada.
- Usar más animales de los estrictamente necesarios para una investigación científica (usando siempre los más simples posibles según el experimento).
- Abandonar a su suerte a los animales que se utilizaron en experimentos.
- Matar animales preñados cuando su embarazo es evidente, salvo en industrias legales que explotan crías no nacidas.
- Lastimar, atropellar a propósito, torturar o hacer sufrir innecesariamente a los animales, o matarlos solo por maldad.
- Organizar o participar en espectáculos (como peleas de animales, corridas de toros, novilladas o parodias) donde se maltrate, hiera o mate a los animales.
Teniendo esta información en cuenta, el testigo de estos maltratos o actos de crueldad puede recopilar datos y pruebas sin exponerse ni ingresar a una propiedad privada. Puede anotar datos como dirección exacta del lugar, información o descripciones de los responsables; tomar fografías o videos; conseguir testimonios de otros vecinos que respalden la denuncia.
En todos los casos, se debe llamar al 911 para que intervenga la policía. Cabe remarcar que el testigo nunca ingrese a una propiedad privada y solo se limite a dar aviso a las autoridades correspondientes.