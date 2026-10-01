Vuelve la música en CDs: por qué el formato físico y digital volvió a ser furor entre los melómanos.

Los CDs volvieron a ganar espacio entre los consumidores de música y los datos de la primera mitad de 2026 muestran una recuperación que sorprendió a la industria. Según un informe de la firma de análisis Luminate, las ventas aumentaron un 16% en Estados Unidos durante ese período, con 16,3 millones de unidades comercializadas.

El crecimiento resulta todavía más llamativo al compararlo con el vinilo, cuyas ventas avanzaron 2,4% en el mismo período. Buena parte de quienes están detrás de este fenómeno son integrantes de la Generación Z y los millennials, que encontraron en los discos compactos una manera de volver a escuchar álbumes sin depender permanentemente de una pantalla.

Por qué las nuevas generaciones vuelven al CD

Uno de los factores que explican el fenómeno es el interés por la música de décadas anteriores. El 60% de los seguidores de la Generación Z asegura que escucha principalmente canciones de los años 90 o anteriores, una proporción que cinco años atrás alcanzaba apenas el 18%.

La venta de CDs creció incluso más que la de vinilos (Fuente: Shutterstock).

El K-pop también tiene un peso importante en la recuperación del formato físico. El informe señala que este género concentra una parte considerable del crecimiento y que “Arirang”, de BTS, se convirtió en el disco más vendido del año hasta el momento. El rock independiente aparece junto al K-pop entre los estilos con seguidores especialmente comprometidos con la compra de soportes físicos.

El atractivo de escuchar música sin pantallas

Los CDs ofrecen además una experiencia diferente frente al streaming: permiten dedicar tiempo a un álbum completo sin depender de aplicaciones, contraseñas, actualizaciones o notificaciones. Para quienes buscan concentrarse exclusivamente en la música, el formato físico elimina buena parte de las interrupciones asociadas al smartphone.

La calidad de reproducción también aparece como un argumento para su regreso, ya que el sonido del CD puede resultar de mejor calidad frente a las limitaciones y niveles de compresión del streaming. A esto se suma una ventaja frente al vinilo: su fabricación es más rápida y permite conservar los discos completos sin tener que adaptar canciones a las restricciones de espacio de cada cara del LP.

El fenómeno también se relaciona con una búsqueda de contacto físico que ya puede observarse en otros ámbitos culturales. Así como los libros impresos mantuvieron su lugar frente a los lectores digitales, los discos compactos recuperan atractivo entre quienes quieren tener una relación más directa con sus álbumes favoritos.

Para Luminate, el regreso del CD está vinculado con una cultura musical cada vez más orientada hacia los aficionados intensivos, especialmente en géneros como el K-pop y el rock independiente. En ese público, definido por la consultora como “purchase-based superfans”, el soporte físico vuelve a ocupar un lugar central.