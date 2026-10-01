Varias empresas venían usando un atajo para esquivar el pago del impuesto al cheque, y el Gobierno decidió frenarlo a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV), el regulador del mercado de capitales. En lugar de transferir el dinero que querían invertir, las compañías fondeaban sus cuentas comitentes endosando cheques, incluidos los electrónicos, que están exentos de ese tributo.

Esa exención existía para fomentar la negociación de cheques en el mercado de capitales, pero terminó usándose para esquivar el pago del impuesto sobre los débitos y créditos, que retiene el 0,6% en cada débito y el 0,6% en cada crédito. Según cálculos de la consultora Outlier, la recaudación de ese impuesto viene cayendo en términos reales desde hace tres meses: 11% en junio, 6% en julio y 9% en agosto.

La respuesta llegó con la Resolución General 1166/2026 de la CNV, publicada en el Boletín Oficial, que estableció que la transferencia bancaria será la única modalidad habilitada para que los agentes de Bolsa reciban y entreguen fondos de sus clientes.

Cómo quedan las transferencias en el mercado de capitales

La norma modifica el artículo 3° de la Sección II del Título XI de las normas de la CNV. A partir de ahora, los fondos deben moverse desde o hacia una cuenta bancaria a la vista a nombre del cliente, o desde una CVU vinculada a su CUIT que permita rastrear el recorrido del dinero.

La obligación alcanza a los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC), sin importar su subcategoría. La CNV justificó el cambio en la necesidad de asegurar la disponibilidad inmediata de los fondos y reforzar los controles frente a maniobras elusivas.

Hasta ahora era posible fondear una cuenta comitente con cheque, con un máximo de dos pagos diarios por esa vía. Con el nuevo esquema, esa alternativa queda eliminada, y tampoco alcanza con mandar dinero desde la cuenta de otra persona o de una empresa si la cuenta comitente pertenece a otro titular, el origen y el destino de los fondos deben coincidir con el cliente.

La CNV estableció que las transferencias serán la única vía para mover fondos entre agentes de Bolsa y clientes.

Qué excepciones prevé la norma

La resolución prevé un tratamiento específico para el sector agropecuario. Los ALyC I AGRO pueden seguir recibiendo fondos de corretaje de granos desde cuentas afectadas a esa actividad, con trazabilidad desde el origen e identificación de cada cliente por CUIT. También hay condiciones particulares cuando un ALyC Integral tiene un convenio de liquidación y compensación con un agente dedicado a esas tareas.

Hay, además, un esquema especial para inversores extranjeros con debida diligencia reforzada según la normativa de la UIF, que pueden operar a través de entidades reguladas por el Banco Central que actúen como custodios locales.

El cambio no modifica la negociación de cheques de pago diferido dentro del mercado de capitales. La restricción se aplica a cómo los clientes ingresan o retiran fondos de sus sociedades de Bolsa, no a la compra y venta de esos instrumentos.

El Gobierno apunta a eliminar el impuesto al cheque

El vocero presidencial, Adrián Ravier , reconoció que el Gobierno apunta a eliminar el impuesto al cheque cuando sea posible, pero remarcó que mientras el tributo exista, debe cobrarse. “Son instrumentos que se utilizan para canalizar ahorro para generar inversión, pero no para evadir impuestos”, sostuvo durante una conferencia de prensa el pasado 15 de septiembre.

Adrián Ravier remarcó que mientras el tributo exista, debe cobrarse. (Fuente: Prensa Presidencia).

Según el vocero, la regulación busca que las empresas que deben pagar el impuesto lo hagan, tal como ya ocurre con el resto de los contribuyentes que no tienen acceso a ese tipo de maniobras.

El impacto del impuesto al cheque sobre las pymes

Desde el mercado surgieron cuestionamientos sobre el impacto que la medida puede tener en las pymes, que suelen usar cheques o e-cheqs para administrar sus excedentes de liquidez y fondear cuentas de inversión. Si el nuevo esquema obliga a pagar el 1,2% del impuesto al cheque, una inversión de corto plazo con un rendimiento menor a ese porcentaje deja de ser conveniente, lo que podría frenar ese tipo de operaciones.

También se señaló que el cambio no solo implica volver a pagar el impuesto al cheque, sino que en algunos casos puede generar además la aplicación del SIRCREB.

La resolución entró en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial y no introduce cambios en las normas impositivas vigentes. Su alcance se limita a establecer la transferencia como única vía habilitada para mover fondos entre los agentes de Bolsa y sus clientes.