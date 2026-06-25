En esta noticia ¿Cuáles son los cinco libros con más lectores a nivel mundial?

La lectura es una actividad cotidiana que brinda placeres en diversos escenarios. Ya sea en un vehículo, en la comodidad del hogar o en el transporte público, los libros se constituyen en una compañía excepcional.

En la mayoría de los hogares hay textos, que pueden variar desde un manual escolar hasta obras reconocidas como El Martín Fierro o la Biblia. No obstante, algunos de estos textos son ignorados por ciertas audiencias, pero continúan siendo los más leídos del mundo.

A través de internet se ha inaugurado una oportunidad para acceder a una gran variedad de textos considerados clásicos universales, así como a plataformas especializadas que compilan información sobre las publicaciones que más captan el interés de los lectores.

¿Cuáles son los cinco libros con más lectores a nivel mundial?

Según la revista española Qué leer, las siguientes publicaciones son las más consultadas por los lectores.

Harry Potter

Las aventuras se desarrollaron entre el mundo real, mágico y Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. A más de 30 años de su publicación, lleva vendidas más de 500 millones de copias y se tradujo a más de 65 idiomas.

Sin dudas es un fenómeno en la literatura infantil. En una saga de siete novelas, la británica J.K. Rowling narra la historia del joven mago Harry Potter que, junto a sus amigos Ron Weasley y Hermione Granger, lucha contra el mago malvado Lord Voldemort.

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El Principito

La obra de Antoine de Saint Exupéry es un clásico de la literatura francesa. Publicada en inglés y francés en 1943 por una editorial estadounidense, fue finalizada tras la Segunda Guerra Mundial y publicada en 1946 en Francia por la editorial Gallimard. Cosecha más de 250 traducciones, incluyendo el braille.

El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha

Así se conoce a la primera parte de Don Quijote de la Mancha, un texto publicado por primera vez en 1605. La segunda parte se titula Ingenioso caballero don Quijote de la Mancha y fue publicada en 1615. Es considerada una de las principales obras de la literatura española y universal.

La obra de Miguel Cervantes de Saavedra es considerada la primera novela moderna y polifónica . Además, influyó en la narrativa europea.

La biblia

El texto fue traducido a más de 2300 idiomas, su número de impresión es cercano a los 6000 millones y el más vendido es la edición inglesa. Este es el único texto religioso entre los primeros cinco más leídos; el resto corresponde a literatura y política.

Un texto que preexiste a la imprenta (1440) y es uno de los más importantes en la historia de la religión. Millones alrededor del mundo poseen un ejemplar en su casa para consulta diaria o simplemente reposa en la biblioteca.

El libro rojo

También conocido como el Pequeño Libro Rojo o Citas del presidente Mao Tse Tung, fue publicado en 1964 y recopila citas y discursos pronunciados por Mao Zedong, quien era presidente del Partido Comunista (PC) de China.

Desde su publicación, se estima que fue impreso más de 900 millones de ejemplares, convirtiéndose en el segundo libro más publicado en la historia. Durante la década del 60, fue material obligatorio para el país.