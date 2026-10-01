El evento de Buenos Aires que abre las puertas de más de 150 edificios emblemáticos.

Buenos Aires cuenta con un encanto único que no solo atrae a los turistas, sino también a sus propios habitantes, que la recorren todos los días como parte de su rutina. Sin embargo, en ese andar cotidiano y muchas veces “a las corridas”, quedan por descubrir muchos lugares llenos de historia y cultura que forman parte de la identidad porteña.

Por eso, para conocer la Ciudad desde otra perspectiva, vale la pena recorrerla a través de su historia, su cultura y su arquitectura. Para los más curiosos, existe un evento que propone justamente eso: descubrir Buenos Aires de una manera diferente a través de Open House Buenos Aires.

Qué es Open House Buenos Aires y cuándo se realiza

Open House Buenos Aires es un festival de arquitectura que permite conocer edificios, casas y espacios emblemáticos de la Ciudad que habitualmente no están abiertos al público.

Durante un fin de semana, más de 150 lugares abren sus puertas de manera excepcional para que vecinos y turistas puedan recorrerlos y conocer su historia, arquitectura y características.

La propuesta incluye espacios de distintos barrios porteños, desde edificios históricos y casas patrimoniales hasta teatros, estadios, oficinas y otras construcciones que forman parte de la identidad arquitectónica de Buenos Aires.

La edición 2026 se realizará el sábado 3 y domingo 4 de octubre en distintos puntos de la Ciudad. Durante esas dos jornadas, el público podrá recorrer los diferentes espacios que forman parte del festival y descubrir lugares que habitualmente no están abiertos a las visitas.

Galería Güemes. Gobierno de la Ciudad.

Open House Buenos Aires: los nuevos espacios que se suman en 2026

La edición 2026 incorpora alrededor de 30 espacios nuevos. Entre las principales novedades se encuentra Mataderos, que se suma por primera vez al circuito oficial con la apertura del Estadio Nueva Chicago.

Otro de los espacios destacados es El Zanjón de Granados, en San Telmo, donde se pueden conocer restos de construcciones de 1732 y una red de túneles que permiten descubrir parte de la historia más antigua de Buenos Aires.

Entre los lugares destacados de esta edición también aparecen Casa Calise II, el Edificio IBM, el Teatro Avenida, el Club Ferro Carril Oeste, el Edificio de Renta Bencich y la Reserva Lago Lugano. A ellos se suman propuestas como el Hogar Obrero de Villa Ortúzar, Casa Mendoza, el Edificio Jaramillo, La Nube y distintos ateliers de artistas.

Zanjón de Granados, San Telmo. Gobierno de la Ciudad.

Cómo participar del Open House Buenos Aires 2026

La mayoría de los espacios no requiere inscripción previa: alcanza con acercarse durante los días y horarios establecidos. Sin embargo, algunas locaciones tienen cupos limitados y requieren reserva previa a través de Eventbrite.

Entre ellas se encuentran la Galería y Mirador Güemes, el Banco Hipotecario —ex Banco de Londres—, el Planetario, el Palacio Barolo, la Torre Mirafiori y El Zanjón de Granados. En todos los casos, es necesario presentar el DNI para ingresar.

Los espacios funcionarán en dos turnos diarios: de 10 a 14 y de 15 a 19. De esta manera, los visitantes podrán organizar diferentes recorridos durante el fin de semana.

Los recorridos recomendados de Open House Buenos Aires 2026

Una de las propuestas de esta edición es “OHBA Recomienda”, que organiza los espacios del festival en distintos recorridos temáticos. La idea es que los visitantes puedan elegir qué lugares conocer según el período histórico, el tipo de arquitectura o la zona de la Ciudad que quieran recorrer.

Entre las opciones se encuentran:

Buenos Aires Fundacional: propone descubrir las huellas de los primeros tiempos de la Ciudad, con espacios de San Telmo y Monserrat como El Zanjón de Granados, Casa Bolívar y la Manzana de las Luces.

Buenos Aires Moderna: recorre edificios vinculados con la construcción de la Buenos Aires metropolitana. Incluye espacios de San Telmo, San Nicolás, Retiro, Recoleta, Palermo, Belgrano y Villa Ortúzar.

Buenos Aires Reciclada: muestra cómo antiguos edificios y espacios fueron transformados y reutilizados para nuevos usos. El recorrido pasa por barrios como La Boca, San Telmo, Monserrat, San Nicolás, Balvanera, Recoleta, Chacarita, Palermo, Colegiales y Belgrano.

Buenos Aires Densificada: está centrada en la transformación de la vivienda y la superposición de nuevos usos en la Ciudad contemporánea, con propuestas en Núñez, Coghlan, Caballito, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza, Villa del Parque, Saavedra, Chacarita, Palermo, Recoleta y Colegiales.

Palacio Barolo. Gobierno de la Ciudad.

Además, hay recorridos organizados bajo distintas categorías de la vida urbana:

Ciudad doméstica: se divide en dos circuitos. Uno recorre Chacarita, Villa Ortúzar y Colegiales, mientras que el otro se concentra en Saavedra y Villa Urquiza. Incluyen casas, PH, barrios residenciales y edificios de viviendas.

Ciudad histórica : reúne espacios de Monserrat, San Nicolás y San Telmo, como la Galería y Mirador Güemes, el Edificio de Renta Bencich, Casa Bolívar y El Zanjón de Granados.

Ciudad icónica: propone recorrer lugares representativos de Retiro, entre ellos la Estación Retiro, el Edificio Kavanagh, el Edificio IBM y otros espacios de la zona.

Ciudad operativa: se concentra en Villa Soldati y Mataderos, con lugares como el Parque Olímpico, el Estadio Mary Terán de Weiss, la Reserva Ecológica Lago Lugano y el Estadio Nueva Chicago.

Ciudad productiva: recorre espacios vinculados con el trabajo, la producción y las nuevas formas de uso de la Ciudad en Villa Crespo, Chacarita y La Paternal.

Los recorridos también pueden complementarse con actividades de Open Camina y Open Bici, que proponen circuitos guiados a pie o en bicicleta por distintos barrios porteños.