El dólar blue hoy jueves 1 de octubre cotiza a $ 1540 para la compra y $ 1560 para la venta en la cuarta rueda de la semana.

El paralelo cerró septiembre con una suba de $ 5 respecto al valor al que concluyó agosto ($ 1555). Además, se ubica $ 30 por encima del valor con el que arrancó 2026 ($ 1530 para la venta).

Por su parte, el dólar oficial hoy jueves 1 de octubre cotiza a $ 1490 para la compra y $ 1540 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

La divisa cerró septiembre con un incremento de $ 10 respecto de la cotización con la que arrancó el mes ($ 1530). En tanto, se ubica $ 60 por encima del valor al que concluyó 2025 ($ 1480).

En tanto, tras romper la barrera de los $ 2000 la semana pasada, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo cotiza a $ 2002 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.

Por su parte, el dólar mayorista se ubica a $ 1536,90 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1919,40.

La brecha entre el blue y el oficial es de 1,29%.

La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Freepik).

Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante octubre los topes se actualizan teniendo en cuenta el 1,7% correspondiente al dato del IPC de agosto.

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre de 2025. Este miércoles la entidad compró $ 160 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En el mes lleva comprados u$s 473 millones.

En total, las reservas internacionales totales se ubican en u$s 46.090 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy jueves 1 de octubre

El dólar blue hoy jueves 1 de octubre cotiza a $ 1540 para la compra y $ 1560 para la venta.

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 1490 $ 1540 Dólar Blue $ 1540 $ 1560 Dólar Mayorista $ 1487 $ 1536,90 Dólar MEP $ 1543 $ 1543,40 Dólar CCL $ 1611,50 $ 1613,80

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este jueves 1 de octubre

El dólar CCL o dólar cable hoy jueves 1 de octubre se consiguió a $ 1611,50 para la compra y $ 1613,80 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este jueves 1 de octubre

El dólar MEP hoy jueves 1 de octubre cotiza a $ 1543 para la compra y $ 1543,40 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy jueves 1 de octubre

El dólar oficial hoy jueves 1 de octubre cotiza a $ 1540 para la venta. Banco por banco, los precios son: